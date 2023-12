Reprodução/Instagram Vida Vlatt

Nesta sexta-feira, dia 15, Vida Vlatt sobe ao palco do Bibi Ferreira, na capital paulista, para a última apresentação do ano de seu show de stand-up "Tô Velha, Mas Tô Na Moda". Contudo, não sem antes realizar algo que gostaria de ter feito há tempos, destinar toda a "entrada" da noite para Maria Teresa dos Santos, a Teca, de 51 anos, que foi atacada pelo próprio animal de estimação no dia 14 de julho.

"Com o incentivo de Tchesco, que é dono do teatro, nós vamos poder doar 100% da renda do espetáculo para Maria Teca, que é uma pessoa incrível e que sofreu um incidente com o cão, perdeu o braço direito, e o esquerdo está bastante comprometido. Teca ficou entre a vida e a morte e foi hospitalizada com o crânio exposto. Uma história realmente muito comovente e, por essa razão, resolvi fazer o que puder e estiver ao meu alcance", explicou por meio de um vídeo no Instagram.





O ingresso vai custar apenas R$ 20,00. Em contato com o iG Gente, a artista, famosa por ter interpretado a empregada Ofrásia, no extinto "A Casa É Sua", da RedeTV!, afirmou que o seu desejo é "de encher o Bibi de alegria, amor e esperança". Depois, questionada se Teca estaria presente, não deu certeza, já que ela mora em Taubaté, no interior de São Paulo. "No entanto, estamos na torcida para que consiga vir, sim", declarou sem esconder o entusiasmo.