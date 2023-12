Antonio Chahestian/Record A Fazenda 15

Chegou ao fim a 15ª temporada de "A Fazenda"! Nesta quinta-feira (21), a ex-BBB Jaquelline Grohalski foi eleita campeã do reality pelo público. A peoa obteve 56,17% dos votos e leva para casa o prêmio de R$1,5 milhão mais um carro elétrico.

Ao longo da temporada, Jaquelline teve momentos marcantes como o relacionamento com Lucas Souza e a amizade com o grupo Pôr do Sol, que reunia a jornalista Rachel Sheherazade, o ator André Gonçalves, o ex-militar da reserva e a cantora Kally Fonseca.

O ator André Gonçalves foi o segundo colocado de "A Fazenda 15". Em busca da redenção da imagem pessoal, o artista sai do reality com aclamação do público. Ele integrou o grupo Pôr do Sol, fez o público simpatizar com a amizade entre ele e Rachel Sheherazade e emocionou com as declarações para a família e a companheira Danielle Winits. André leva para casa R$ 100 mil.

Em terceiro lugar ficou a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu. Ícone da temporada, a peoa foi responsável por um jogo marcante e estrategista, onde todos os peões foram adversários dela. Sem integrar nenhum grupo, Márcia Fu se aliou por conveniência e apostou na falsidade e jogo duplo.

Embora tenha ficado em terceiro lugar, Márcia Fu sai de "A Fazenda 15" com o carinho do público para além do reality. A peoa também foi responsável por fazer a música da década de 80 "Escrito nas Estrelas" voltar ao sucesso nacional. A colocação de Márcia a premia com R$ 50 mil.

O ex-participante do "De Férias com Ex" WL Guimarães foi quem ficou em 4º lugar. O peão fazia parte do grupo dos Crias e chegou a final de "A Fazenda 15" sem levar um voto durante as dinâmicas de formação da roça.

A quarta colocação não premia o participante, entretanto, o quarteto finalista fez um pacto de que o campeão doaria R$ 50 mil ao último colocado.