Reprodução/Instagram Oscar Filho, Alexandre Correa e DJ Ivis

Conhecido por ter integrado o elenco do "CQC", da Band, e do "Programa da Maisa", do SBT, Oscar Filho também usou o X, antigo Twitter, para repercutir as denúncias que a ex-modelo Ana Hickmann abriu contra o ex-companheiro Alexandre Correa.

Sem deixar de lado o sarcasmo, o artista relacionou o caso da apresentadora da RecordTV com o do DJ Ivis, que foi preso em julho de 2021 após bater na ex-mulher, Pamella Holanda. "O marido da Ana [Hickmann] deveria ser o empresário do DJ Ivis. Essa sociedade seria só porrada!", argumentou.





Antes disso, porém, Oscar já tinha recorrido ao perfil que mantém no aplicativo para alfinetar uma das muitas declarações públicas do (agora) ex dela: "Marido de Ana Hickmann reclama de maus-tratos na padaria depois de agredir a esposa! Hahahahaha. Os caras são muito fora da realidade!".

De acordo com o boletim de ocorrência feito em 11 de novembro, Ana sofreu agressão pelo "então" esposo na casa onde viviam, em Itu, no interior paulista. O filho dos dois, Alexandre Júnior, de nove anos, teria presenciado a briga.

