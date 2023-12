Reprodução/Instagram Gabi Prado

A influenciadora digital Gabrielle Prado, que participou dos realities "De Férias Com o Ex", da MTV Brasil, e "A Fazenda", da RecordTV, deu um "passa-fora" em todos os que estão falando que ela está à espera do primeiro filho por estar um pouco "cheinha". "Gente, estou sofrendo gostosofobia, me ajude!", começou relatando, aos risos.

De maneira descontraída, a brasiliense esclareceu que não está grávida, mas sim saudável e feliz, com nove quilos a mais, sentindo-se gostosa. "Se você acha que preciso comer menos porque estou engordando, com celulite, barriga grande e que só posso estar assim quando engravidar, guarde os comentários para si. Meu corpo não pediu a sua opinião", acrescentou a ex-peoa em outro trecho da publicação.





Reprodução/Instagram Gabi Prado e o marido, o político Thiago Gomes, presidente estadual do PSD Esporte no Rio de Janeiro





Não demorou para os internautas começarem a interação. A primeira postou: "O povo gosta de encher a paciência. Bando de gente desocupada". A segunda emendou: "Muito legal te ver numa vibe tão leve e feliz. E, sim, está uma baita gostosa". Já a terceira, citando o marido de Gabi, Thiago Gomes, expressou: "Essa mulher é maravilhosa, e o Thiago tem que agradecer todos os dias por acordar ao lado dela".