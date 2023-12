Divulgação/Reprodução/Instagram Boninho comenta vitória da ex-BBB Jaquelline em A Fazenda 15

Jaquelline Grohalski se consagrou campeã de A Fazenda 15 na última quinta-feira (21). A ex-BBB chamou a atenção por ter sido cancelada no reality da Globo em 2018, sendo a segunda eliminada, e se tornando vitoriosa na Record.

Boninho, diretor da Globo, surpreendeu ao comentar a participação da sister na emissora concorrente.





"Só hoje descobri que ela era a Jaque do BBB18 kkkkk boiei", revelou ele em um comentário nas redes sociais.

Jaquelline Grohalski foi eleita campeã do reality pelo público. A peoa obteve 56,17% dos votos e leva para casa o prêmio de R$1,5 milhão mais um carro elétrico.

O BONINHO GENTE KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/La0uaWNAgb — Central Reality (@centralreality) December 22, 2023





