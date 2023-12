Ex-BBB

Jaqueline Grohalski entrou no reality já conhecida pela participação no BBB 18, reality da Globo. Na competição, a sister foi a segunda eliminada com 65,25% e viralizou ao ser recebida por apenas três fãs na porta do hotel. Jaque foi cortada do "Ilha Record", parou em um reality da web e até sofreu alguns cancelamentos até entrar em "A Fazenda 15".