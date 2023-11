Reprodução Lucas Souza aparece pela 1ª vez após deixar A Fazenda: 'Não estou bem'

O ex-militar de reserva Lucas Souza apareceu pela primeira vez após a desistência do reality "A Fazenda 15". Nesta quinta-feira (23), o ex-peão agradeceu o apoio dos fãs e da Record, que lhe ofereceu atendimento médico e psicológico. Lucas Souza desistiu do programa após brigas com Cezar Black e revelações de Kally Fonseca.

Através dos Stories do Instagram, Lucas Souza disse que ainda não conseguiu acessar o celular e ver os acontecimentos do reality.

"Passando aqui para falar que está tudo bem, na medida do possível, é claro. Estou aqui com mil emoções, acabei de sair, não tive oportunidade ainda de pegar o meu celular, ver as informações, mas eu tive um feedback. [Sei] Que tem uma galera, uma multidão, na verdade, um exército de pessoas que estão aqui comigo me apoiando, apoiando minha decisão. Espero que vocês entendam que eu tomei essa decisão por conta da minha saúde mental", iniciou.

O peão agradeceu ao carinho do público, que está lhe dando apoio. Na última quarta-feira (22), a ex-participante Rachel Sheherazade exaltou a decisão de Lucas e o chamou de vencedor.

"Quero agradecer também a Record por todo apoio prestado, psicológico, médico, todo o cuidado que eles estão dando comigo. Em outro momento, eu quero vir aqui, quero conversar com vocês, quero contar algumas coisas. Esse não é um momento que eu estou bem para realmente vir aqui conversar, mas, em outro momento, eu sei que eu vou ficar melhor, vou me recuperar e a primeira coisa que eu vou vim é falar com vocês", completou.

🚨AGORA: Lucas Souza faz o seu primeiro pronunciamento após desistir de #AFazenda .

pic.twitter.com/It8Wr2IB0i — Central Reality (@centralreality) November 23, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.