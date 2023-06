Reprodução/Instagram Mara Maravilha, Clodovil Hernandes e Leão Lobo





Mara Maravilha não fez a "desentendida da Bahia" para as recentes declarações públicas de Leão Lobo, com quem, aliás, já dividiu o comando do vespertino "Fofocalizando" entre 2016 e 2020. Ela só optou por não bater de frente com o ex-companheiro de trabalho da emissora de Silvio Santos. Seguiu a linha, digamos, mais polida.

A cantora e apresentadora, que está à frente do podcast "PodMara", aproveitou o clima de nostalgia, que impera às quintas nas redes sociais, para resgatar alguns vídeos antigos e homenagear a vida e a obra de Clodovil Hernandes (1937–2009). Cabe aqui, portanto, uma emenda: Leão e Clô não tinham uma boa relação. Era um "pega pra capar", como diz o ditado popular.





"Saudades de Clodovil Hernandes. Ele, sim, ontem, hoje e sempre, representa inteligência, elegância, talento, equilíbrio emocional e uma infinita lista de qualidades que só um ser humano evoluído e um profissional ético são capazes de possuir. História e respeito que falam", registrou a baiana, cutucando o crítico de TV nas entrelinhas.





Reprodução/Instagram Mara Maravilha





Em outro trecho, acrescentou que aquele era um compilado de momentos nos quais teve a oportunidade de estar ao lado do ex-estilista, ator, comunicador e político. "Pensando em fazer um documentário dessa lenda, quem pode me ajudar?", solicitou a ex-comandante do infantil "Show Maravilha", sucesso nos anos 80 e 90.

Entre os comentários, há o de um usuário que mostrou ter captado o destino da mensagem enigmática. Não à toa, legendou: "Pega essa, Leão Lobo, amargurado". Sem escrever uma só palavra (há uma expressão que diz que "para um bom entendedor, um pingo é letra"), a comunicadora respondeu usando vários emojis sorridentes.

Reprodução/Instagram Print da resposta de Mara Maravilha para um seguidor do Instagram





Ah, e para quem está por fora do enredo, segue a explicação: o jornalista deu detalhes de sua convivência com Mara durante participação no programa "Splash Show", do site "UOL". Além de declarar que "era uma pessoa dificílima", Leão ainda afirmou que a artista agia de forma transfóbica com Mamma Bruschetta, tratando-a de "Luizão" — o nome de registro dela é Luiz Henrique.