Divulgação Paulo Silva, Gabriela Silva e Mara Maravilha





A versatilidade é outra marca de Mara Maravilha. Com o mesmo jeito de quem não quer nada, a apresentadora, que fez fama nos anos 1980, comandando o infantil "Show Maravilha", no SBT, também empreende. E, parafraseando os versos de "Rapte-me, Camaleoa", um dos clássicos de Caetano Veloso, ela se "adapta" facilmente e demonstra sua vocação para os negócios.

Um belo exemplo disso é o contrato que acabou de assinar com a Glamour Models, uma das maiores da América Latina. O casting conta com mais de dez mil pessoas, que confiaram suas carreiras à companhia, e está sob a responsabilidade dos diretores Paulo Silva e Gabriela Silva. Uma das funções de Mara na sua nova missão é a direção de arte, algo que absorveu com primor ao observar o trabalho de sua falecida mãe, Marileide Félix.





Divulgação Gabriela Silva, da Glamour Models, e Mara Maravilha





Em contato com o iG Gente, a morena deu sinais de ter noção desse poder. "Há um tempo, não tinha a animação que estou tendo agora", começou dizendo, para, logo em seguida, acrescentar que eles têm diversos talentos que precisam de uma chance. Com sua bagagem, vai colaborar para que se tornem conhecidos. "A Glamour já vem fazendo isso de forma espetacular, irei somar, agregar ao grande time da empresa", frisou.

Engana-se, portanto, quem acredita que as novidades param por aí. Após confirmar o seu desligamento do SBT, onde fazia parte da bancada do Jogo dos Pontinhos, um dos quadros do "Programa Silvio Santos", Mara, que tem um alcance de mais de três milhões de seguidores nas redes sociais e é superativa como influenciadora digital, está no comando do "PodMara". Soma-se a isso o fato de estar negociando com uma nova emissora. "Logo menos, de volta à TV aberta", adiantou, porém sem dar detalhes.