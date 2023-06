Reprodução/Instagram Guilherme Napolitano e Victor Hugo Teixeira





Um post de Gui Napolitano no Twitter está sendo compartilhado à exaustão e trazendo à tona a paixonite aguda que o também ex-BBB Victor Hugo Teixeira sentiu pelo modelo e jornalista paulista durante o desenrolar da vigésima edição do reality da Globo. O motivo? Um questionamento inesperado. "Um fã me mandou mensagem perguntando se eu vendo uma cueca minha usada. Sim ou não?", escreveu o rapaz, acompanhado de um emoji pensativo. Aí não prestou!

Ao compartilhar o conteúdo em seu perfil de fofocas no Instagram e sondar com os seus mais de dois milhões de seguidores quem desembolsaria uma grana pela inusitada peça ofertada, Rainha Matos acabou lendo de tudo um pouco. O primeiro disse brincando: "Deve ser um fake do Victor Hugo". Outro acrescentou: "Parece pesquisa prévia para ver se vai ter demanda caso abra um OnlyFans". Já um terceiro foi além e falou, aos risos: "Tem tanto macho melhor, querem logo a do Zé Bonitinho".





Para quem não se lembra, Victor Hugo chegou a revelar quem era o seu maior crush na casa e até a propor um trisal com Gabi Martins, afirmando já ter se interessado pela cantora sertaneja. A fixação do psicólogo pelo ex-brother era tanta que acabou rendendo cenas dignas de memes. Em uma delas, deitado, o maranhense agarrou a perna do bonitão e indagou: "O que você vai me dar de aniversário?". Ele havia sido incentivado por Gizelly Bicalho a pedir um beijo.

Um fã me mandou mensagem perguntando se eu vendo uma cueca minha usada. Vendo ou não? 🤔 — Gui Napolitano 🍨 (@guinapolitano) June 19, 2023