Reprodução Leão Lobo detalha camarim de Dudu Camargo: 'Cheiro insuportável'

O jornalista Leão Lobo relembrou situações desagradáveis que presenciou no tempo em que era colega de trabalho de Dudu Camargo. Em entrevista nesta terça-feira (13), Leão apontou já ter encontrado no camarim de Dudu Camargo urina despejada em lixo e afirmou que o cheiro era insuportável.

"Por sorte ou azar, eu dividi camarim com ele. Diversas vezes entrei nesse lugar - ele ficava lá de manhã, eu ficava à tarde, quando fazia o Fofocalizando - e o cheiro era insuportável", contou ao Splash Show do UOL.

Devido às situações constrangedoras, Leão confessa que pediu para trocar de camarim diversas vezes. "Eu ia lá reclamar, porque não dava para ficar dentro, e as camareiras diziam: 'ai, Leão, vai para o outro, porque realmente esse camarim tem problemas'".

Nas últimas semanas, em que foi confirmado a demissão do jovem, Dudu Camargo foi acusado de ter defecado no próprio camarim após não conseguir chegar ao banheiro a tempo. A situação foi agravada pelo jornalista ter utilizado uma toalha para se limpar e posteriormente a esconder atrás do microondas. As informações foram divulgadas pela TV Pop.

Entretanto, segundo Leão Lobo, urina também fazia parte do cenário diário do camarim de Camargo.

"Várias vezes encontrei xixi no balde do lixo, tendo ali um banheiro completo dentro do camarim. Algumas vezes entrei, ele estava ali dormindo, parecia que não estava bem, ficava lá [como que] desmaiado. Era complicado."

A desavença de Leão com Dudu Camargo ultrapassava as situações escatológicas. "A ideia do Homem do Saco era interferir de vez em quando com uma piada, algo assim, tipo o Louro José da Ana Maria Braga. Mas ele não se conformava e queria apresentar o programa. Falava o tempo todo, interrompia a gente [apresentadores]... Era problemático".