Reprodução/Instagram Carlos Ramos





Participar de um reality show exige muito "jogo de cintura". Ainda mais quando é um formato como o do "Casamento às Cegas Brasil", da Netflix, comandado pelo casal Camila Queiroz e Klebber Toledo, cujo objetivo principal é unir pessoas sem o famoso "amor à primeira vista".

Dos nomes do elenco da nova temporada, um mostrou que "malemolência" não é nenhum tipo de obstáculo para ele. Pelo contrário! Trata-se do personal trainer Carlos Ramos, de 36 anos, que venceu todas as etapas do "É o Tchan Juvenil" promovido pelo "Programa Raul Gil" (ainda na época da RecordTV) e foi dançarino de ninguém menos do que Carla Perez.





Soma-se a isso o fato de o educador físico ser irmão de Kleber Ramos, que, ao lado de Julyana Lee e Tatiana Ruiz, formava o Mulekada (lembra deles?), uma espécie de É o Tchan mirim, no final dos anos 1990. Pela desenvoltura, o ator recebeu o apelido de Jacarezinho, em referência ao Jacaré da banda de axé music.

"Que momento, senhoras e senhores! Foi uma honra ter feito parte desse experimento e ter vivido algo tão único na vida. De quebra, ganhei ótimos amigos e amigas! Obrigado, 'Casamento às Cegas!", escreveu Carlos no Instagram. Entre os comentários, há frases como: "Casou ou não? Estou vidrada!", "que da hora, professor" e "você está chique mesmo".

Reprodução/Instagram Carlos Ramos, de 'Casamento às Cegas'





Com direção de Cássia Dian, a nova season de "Casamento às Cegas" estreou no catálogo do serviço de streaming na quarta-feira (7) da semana passada. Popular entre os assinantes, o programa tem uma performance positiva entre o público. No site agregador IMDb, por exemplo, a versão original do projeto tem nota 6,2.