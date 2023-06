Candé Salles Marina Lima

Após hiato de quase dois anos, a cantora e compositora Marina Lima retorna com show inédito aprumado pelo mar de hits que colecionou em mais de quatro décadas de carreira. O repertório foi especialmente definido a partir da relação afetiva que os ouvintes mostraram ter com seu trabalho durante a pandemia, ao recorrer aos seus sucessos em playlists, festas particulares e momentos de recolhimento.

Nesse espetáculo, ela sintoniza com todas as suas ondas. Agradece às gerações que a acompanham desde o início, com clássicos como "Fullgás" e "Uma Noite e Meia", e acolhe aquelas que passaram a segui-la mais recentemente, com canções do recém-lançado EP "Motim". Diversa, navega por vários moods, que vão desde baladas românticas, por exemplo, "Acontecimentos" e "Pessoa", a canções libertárias, como "Pra Começar" e "Mãe Gentil".





sergio santoian Marina Lima





Para arrematar essa retomada de fôlego, a carioca, principal musa do pop nacional na década de 80, é acompanhada por uma nova banda, formada por Gustavo Corsi (guitarra), Alex Fonseca (bateria e programação) e Carlos Trilha (teclados e programação). Marina Lima sobe ao palco do Teatro Bradesco, em São Paulo, no dia 21 de julho, pontualmente às 21h.