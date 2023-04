Reprodução/Instagram Eliana e Mara Maravilha





Diferentemente dos versos de "Curumim Iê Iê" que diz "índia gostar barulho, barulho, barulho!", Mara Maravilha só quer saber de "calmaria e mansidão". Ao postar o vídeo da música, composta por Robertinho de Recife e famosa por ter sido sucesso na época do "Show Maravilha", do SBT, a intérprete e apresentadora fez questão de celebrar a diversidade das histórias de culturas nativas brasileiras e, nas entrelinhas, apagar o fogo do que poderia vir a ser uma polêmica. E, detalhe, com outra ex-comandante de atrações infantis.

"Me perguntaram o que eu acho sobre a minha querida Eliana ter feito esse clipe? Se está me imitando? Meu Deus, por que tem que sobrar para mim? Imitação? Inspiração? Na verdade, acredito que seja uma grande homenagem não só a mim, mas a todo povo indígena!", começou desabafando Mara, para, logo em seguida, dar uma opinião e, assim, evitar qualquer tipo de conflito parecido com o que enfrentou com Xuxa Meneghel: "O que importa é a causa. Beijos, Eliana, que bom que também é uma curumim maravilha".





Reprodução/Instagram Mara Maravilha





Entre os comentários não faltaram palavras de reconhecimento e carinho. "Lembro bem quando a Eliana lançou esse material e te homenageou no programa da RecordTV. Ambas lindas e talentosas", destacou o primeiro. Outro acrescentou: "Gosto dela, mas você ficou a legítima indiazinha. Aliás, essa faixa está na minha playlist com as mais gostosas de ouvir e dançar dos anos 80 e 90". Por fim, um terceiro frisou, aos risos: "Valeu a tentativa, mas ela, Xuxa e Angélica nunca foram cantoras", enfatizando que Mara é, sim, pois "baiana não nasce, estreia".