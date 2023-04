Reprodução/Instagram Igor Cosso e Patrícia Poeta





Igor Cosso foi um dos poucos que não viram maldade ou qualquer vestígio de "encenação" nas imagens de Patrícia Poeta, flagrada andando pela orla da zona sul do Rio na noite da última sexta-feira (7), as quais causaram um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e na imprensa. Nelas, a comandante do "Encontro" surgiu cabisbaixa, com um semblante abatido e reflexivo.

Segundo o artista mineiro, que está longe da televisão desde quando interpretou Junior Romantini na novela "Salve-se Quem Puder", esse nada mais é do que "o jeitinho carioca way of life". "Gente, moro em Ipanema. Sempre que estou triste, vou para a praia igual a Patrícia Poeta, sim. Corro, sento na areia, reflito. É normal isso", confidenciou Cosso por meio do Twitter.





A partir daí, os usuários do microblog entraram em ação. "Só virou foco pelas gafes cometidas no programa, que pense mesmo sobre suas ações e comportamentos. No mais, recorrer à natureza é revigorante, é reconectar-se consigo mesmo, uma bênção", arriscou dizer um. "Te vejo nas ruas do bairro no mínimo uma vez por semana", emendou outro. Já o terceiro destacou: "A coitada não pode nem brisar em paz".

Na segunda-feira passada (3), a jornalista e apresentadora causou indignação por interromper Manoel Soares ao pedir "um segundinho" e, logo depois, passar à frente dele. Na ocasião, os dois mostravam funções do ChatGPT — inteligência artificial capaz de gerar textos. Porém, com dificuldade de utilizá-lo, cortou Manoel e recorreu à produção. A cena do matinal viralizou, e Poeta foi duramente criticada.

Gnt, eu moro em Ipanema no Rio de Janeiro. SEMPRE que eu tô triste, eu vou pra praia igual a Patricia Poeta sim. Corro, sento na areia, reflito… É normal isso. O jeitinho carioca way of life. É pra isso que a gnt mora aqui. Hehe — Igor Cosso 🎬 (@igorcosso) April 8, 2023





Igual em SP vão ficar triste no parque Ibirapuera talvez. Hehe — Igor Cosso 🎬 (@igorcosso) April 8, 2023