O climão entre Patrícia Poeta e Manoel Soares, na manhã desta segunda-feira (3), durante o programa "Encontro", da Globo, repercutiu nas redes sociais. Após Patrícia Poeta cortar Manoel ao vivo, o iG Gente procurou a apresentadora global para entender a situação.



Segundo Poeta, tudo não passou de uma casualidade em um programa ao vivo. "Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", disse Patrícia, através de nota enviada ao iG Gente.





A nova tecnologia citada é o ChatGPT, tecnologia que desenvolve textos e preocupa professores devido à possibilidade de plágio. No momento em que a pauta foi levantada no "Encontro", Manoel comentava o assunto e Patrícia Poeta o atravessou. "Só um segundinho, Manoel", disse Patrícia. Imediatamente, Manoel fechou os olhos e respirou fundo.

Na web, os internautas criticaram a postura de Patrícia Poeta no programa da Globo. "Essa postura da Patrícia Poeta com o Manoel Soares é o cumulo da falta de respeito. E vem ocorrendo desde a estreia da dupla no Encontro. É um absurdo que nada seja feito. É uma situação insustentável.", disse um internauta. "Manoel Soares tem MUITA paciência com essa Patrícia Poeta! Se fosse eu, eu sairia no meio do programa movida por toda impulsividade e indignação pelo modo como essa querida ignora ele! Que RANÇO dessa Patrícia Poeta! Cadê o diretor desse programa gente?", comentou outro.

