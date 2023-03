Reprodução/Instagram Eslô Marques e Kerline Cardoso





Enquanto muitos repercutem a repescagem confirmada no início da semana por Tadeu Schmidt e a volta de dois ex-brothers ao confinamento, outros ex-participantes do reality show da Globo fazem as suas apostas e indicam os seus "queridinhos" no jogo e ao prêmio, que, aliás, já passa dos R$ 2 milhões.

Um exemplo disso é Eslovênia Marques. A modelo e ex-Miss Pernambuco, que fez parte da vigésima segunda temporada do projeto capitaneado pelo "big boss" Boninho, levantou torcida para a médica Amanda Meirelles.





Globo/Fábio Rocha Amanda Meirelles é a preferida de Eslô Marques





"Quem eu queria que ganhasse, sem dúvidas, a Amandinha, mas vocês não estão preparados para essa conversa", começou desabafando Eslô via Twitter. A partir daí, a eleita de Lucas Bissoli leu de tudo um pouco.

Alguém que fez algo parecido foi Kerline Cardoso. A influenciadora cearense, integrante do elenco de 2021 e de "A Fazenda 14", na RecordTV, não escondeu ser do time da ativista social brasileira Domitila Barros, a qual conquistou o título de Miss Alemanha em 2022.

PAULO BELOTE/GLOBO/DIVULGAÇÃO ... já Domitila Barros é a grande aposta de Kerline Cardoso!





"Acho que, até o momento, a Domitila foi a que mais viveu esse 'BBB', né? Brigou, fez amizades, errou, acertou, quarto branco etc", pontuou Ker, para, logo em seguida, dar de cara com respostas afirmando que ela está "assistindo a outro programa, porque não é possível" e mencionando a relevância de Domi na casa.

