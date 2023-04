Reprodução/TV Globo Patrícia Poeta foi flagrada cabisbaixa em praia após críticas

A apresentadora Patrícia Poeta usou as redes sociais neste sábado (8) para postar uma reflexão em meio às polêmicas que tem enfrentado nos últimos tempos.

Na noite de sexta-feira (7), ela foi flagrada com um semblante triste e cabisbaixo durante um passeio na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Os registros foram feitos logo após a apresentadora receber várias críticas nas redes sociais pela maneira como trata seu colega do programa, Manoel Soares.

🚨VEJA: Vídeo de Patrícia Poeta desolada em praia na Zona Sul do Rio de Janeiro. (agnews) pic.twitter.com/ZZtplJzy8o — CHOQUEI (@choquei) April 7, 2023









“Benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. (…) Benditos sejam os que podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e tendo a liberdade de ir escolhem ficar e ser ninho”, diz um trecho do texto compartilhado via Stories por Patrícia Poeta.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente