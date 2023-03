Divulgação Graciele Lacerda





Dormir é um dos momentos mais importantes do dia, e desfrutar de uma noite tranquila proporciona equilíbrio ao corpo e à mente. Por isso, é preciso evitar certas práticas nocivas, pois elas podem trazer malefícios, como a insônia.

Pensando nisso, a influenciadora digital e empresária Graciele Lacerda elencou uma série de aspectos relacionados à "higienização do sono", que nada mais é do que a adoção de um conjunto de bons comportamentos para tornar esse instante mais satisfatório.

"Para quem tem dificuldades em adormecer, essas dicas são essenciais, pois ajudarão a ter uma noite sossegada e produtiva!", justificou a eleita do dono do hit "É o Amor" durante contato com o site. Confira a seguir!































Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda













































Evite café



Como a cafeína costuma estimular o cérebro, acelerar os batimentos cardíacos e esquentar a temperatura corporal, Graci destacou que se deve ficar distante desse "energético" após as 18h.



Valorize o off-line

O hábito de permanecer no celular até pegar no sono pode ser prejudicial. A luz emitida na tela do dispositivo bloqueia a liberação da melatonina, que é o hormônio responsável por alertar que está no momento de relaxar. Nesse caso, a influencer explicou que é primordial desligar o aparelho no mínimo uma hora antes de ir para o quarto.

Divulgação Graciele Lacerda





Tome banho morno



Tal costume, além de provocar renovação, tem a missão de ativar o "modo soneca". Quanto a isso, ela chamou atenção para outro detalhe: se for realizado no tempo biológico certo, ou seja, uns 90 minutos antes de se deitar, a ducha pode ajudar a regular esse ciclo e aumentar as chances não apenas de cair no sono rapidamente, como também de repousar com mais qualidade.

Beba chá

A bebida, preparada por meio da infusão de folhas, flores e raízes de plantas, faz com que a pessoa relaxe e otimize seu metabolismo. Como se isso não bastasse, a musa fitness ainda lembrou que alguns auxiliam na perda de peso, desde que estejam, é claro, alinhados com outros fatores da rotina.

Mantenha um ambiente relaxante

Um local externo arrumado influencia o interior. Por isso, é mais do que necessário criar um lugar assim. Não à toa, Graciele foi categórica ao dizer: "Reduza a iluminação, escolha um travesseiro que esteja de acordo com a posição escolhida para se acomodar e um colchão que se encaixe em seu perfil pessoal, principalmente se houver problemas nos quadris ou nas articulações".