Reprodução/Instagram Igor Cosso e Virginia Fonseca





Igor Cosso usa o Twitter para comentar sobre os mais diversos temas do cotidiano, que vão dos últimos desdobramentos do "Big Brother Brasil 23" ("Será que a gente pode aproveitar essa semana turbo para eliminar a Key e o Gustavo?") ao acanhamento que sente quando precisa comprar preservativos e lubrificantes íntimos (admitiu que, apesar dos 32 anos, ainda tem vergonha) na farmácia. Alguém avisa que já dá para adquirir pelo site ou pelo app e recebê-los em casa?

Mas, entre uma exposição e outra nas redes sociais, a impressão que fica é a de que o intérprete de Junior Romantini em "Salve-se Quem Puder", da Globo, se esforça constantemente para se expor sem filtros e dar uma rasteira no ego. Por vezes, ele se coloca na posição do responsável por dar o chacoalhão. Um exemplo? "Nota para mim: 'Igor, você até hoje não entendeu que vão pegar seus tweets e fazer matérias caça-cliques? Para de postar como se tivesse falando com seus amigos, porr*!'."





Reprodução/Instagram Igor Cosso





Pelo sim, pelo não, uma coisa é certa: o ator tem um discurso no limite da retórica. Repercute, é hábil com as palavras e serve a esse momento em que alguns estão órfãos de um diálogo sincero. Quem não se lembra do texto em que cita Virginia Fonseca? "Se tem algo que eu acho um absurdo é influenciador do tamanho da Virginia fazendo publi de jogos de azar. Tem muita gente perdendo o pouco que tem por influência dessas pessoas. E te pergunto, ela precisa disso?", indignou-se.

Será que a gnt pode aproveitar essa semana turbo para eliminar a Key e o Gustavo? #bbb23 — Igor Cosso 🎬 (@igorcosso) February 23, 2023





Até hoje com 32 anos eu fico com vergonha na hora de comprar lubrificante e camisinha. Heheh — Igor Cosso 🎬 (@igorcosso) February 5, 2023





Nota pra mim: “Igor você até hoje não entendeu que vão pegar seus tweets e fazer matérias caça cliques?!?! Para de postar como se tivesse falando com seus amigos PORR*!!” — Igor Cosso 🎬 (@igorcosso) February 7, 2023





Se tem algo que eu acho um ABSURDO é influenciador do tamanho da Virginia fazendo publi de jogos de azar. Tem MTA gente perdendo o pouco que tem em jogo por influência dessas pessoas. E te pergunto, ela precisa fazer publi disso?! pic.twitter.com/253iVi5GXt — Igor Cosso 🎬 (@igorcosso) February 3, 2023