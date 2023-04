Divulgação Ricardo Gaeta





Conhecido por seu trabalho como ator na televisão e no teatro, Ricardo Gaeta pode se dar ao luxo de dizer que é o rosto por trás de um dos personagens mais emblemáticos do mundo virtual: o bem-sucedido que anda de mãos dadas com a superioridade e é dono do bordão "só para vocês saberem", que atravessou fronteiras, virou trend (termo usado para designar as "modinhas" atuais, como challenges e músicas) e causou impacto em lugares como Estados Unidos, Portugal, França, Londres e África, só para citar alguns exemplos.

Divulgação/RecordTV Ricardo Gaeta como um israelita na segunda temporada da novela 'Reis'





A palavra "impacto", no entanto, não foi inserida no texto de forma aleatória. Pelo contrário! O rapaz tem sido marcado em publicações e visto, dia após dia, que a arte nos salva de muitos jeitos, a qual, enquanto linguagem, e seus fazedores — de todos os tipos — merecem nossa valorização. "Recebo vídeos de pessoas (até mesmo portadoras de alguma doença ou deficiência) falando de suas conquistas e limitações de maneira divertida assim como o Esnobe", confidenciou Gaeta, sem esconder a satisfação.

Divulgação Ricardo Gaeta

















Em um dos conteúdos, uma seguidora comemorou: "Só para vocês saberem, essa é a minha última quimioterapia". Em outro, uma internauta, que só tem o polegar em uma das mãos, se apoiou na prática do bom humor como uma espécie de salvação e destacou: "Só pra vocês saberem, eu fiz um RG novo, e a minha digital saiu única". Há ainda aqueles que mencionaram os significados de ter o coração transplantado e até os que transformaram as postagens em libras, língua de sinais em que é possível se comunicar por meio de gestos.





O paulistano, que já contracenou com Tom Cavalcante, Tirullipa, Rafinha Bastos, Leo Lins, Wellington "Ceará" Muniz e Rafael Portugal, contou que a ideia de optar pela comédia ganhou força em 2006, quando a sua mãe comprou uma câmera digital. "Eu treinava as cenas junto ao meu irmão, Angelo Gaeta, que me dirigia. Naquela época, não sabíamos editar no computador, então era a única chance. Se ele desse risada, pronto, tínhamos o material. Esse era o meu termômetro", revelou com exclusividade ao site.



Divulgação Ricardo Gaeta





Parte da versatilidade do também influenciador tem a ver com seu carisma e a forma espontânea, porém muito focada no trabalho, com que conquista os usuários nas redes sociais. "O Rico Esnobe surgiu em 2016, mas só viralizou em junho de 2022. Bateu quase 10 milhões de views, 23,5 mil comentários e 25,2 mil compartilhamentos. A partir dali, vimos potencial e insistimos. No Instagram, éramos sete mil seguidores e, no TikTok, 100 mil. Hoje temos 158 mil no Insta e mais de 1 milhão no TikTok", manifestou-se.

Divulgação Ricardo Gaeta





A sede pela conquista é outro ingrediente do êxito de Gaeta. Não é apenas o dinheiro. É a vontade de realizar coisas, mover-se, ampliar horizontes. Desde sempre, foi assim. Um exemplo disso é o prêmio conquistado no ano passado como "revelação da internet" e do qual sente orgulho. Por fim, coroando o momento ímpar que está vivendo, Ricardo segue cada vez mais apaixonado pela atriz Brendha Haddad, que brilhou no elenco de novelas como "Caminho das Índias" e "Salve Jorge", na Globo, e "Jezabel", "Os Dez Mandamentos", "A Terra Prometida" e "Apocalipse", na RecordTV.