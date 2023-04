Reprodução/Instagram Patrícia Poeta compartilha foto ao lado dos pais

Patrícia Poeta passou por dias difíceis após as polêmicas envolvendo seu nome e o de seu colega de trabalho, Manoel Soares . Com a apresentadora do “Encontro” sendo vista caminhando sozinha e com semblante triste em uma praia no Rio.

Neste domingo de Páscoa, ela compartilhou fotos em família, desejando um domingo de “renascimento e fé”. “Minha família, meu porto seguro. Um domingo de renascimento de fé, de esperança e de força pra todos nós”, escreveu a apresentadora.

Nos comentários, ela recebeu diversas mensagens de “Feliz Páscoa” de fãs, incluindo famosos como cantora Gabi Martins.

Mais cedo, Patrícia compartilhou nos stories um buquê de flores que recebeu de fãs, com um cartão que dizia: "Saiba que você não está só, te amamos muito! Com carinho e muito amor de seus fãs".

Ela também postou um trecho do filme “A Paixão de Cristo”, e escreveu: “Nesse momento de fraqueza, em Ti confio, meu Senhor. Que nessa Páscoa possamos emanar mais amor e menos ódio, lembrando que o ódio e o julgamento dos homens O matou.”

