Reprodução/Instagram Mara Maravilha, Felipeh Campos e Ivete Sangalo

Felipeh Campos está numa fase, digamos, mais comedida. O jornalista, que participava do programa de Sonia Abrão e hoje integra o elenco do matinal da Jovem Pan News e está à frente de um mesacast nas mídias digitais do Grupo Record, foi o sabatinado do "PodMara", comandado por Mara Maravilha, na noite de anteontem (13).



Por lá, jogou luz ao seu lado menos polêmico, falou sobre os novos rumos e projetos da carreira, trocou figurinhas e elogios com a ex-comandante do infantil "Show Maravilha", respondeu às perguntas de jornalistas (como esse colunista que vos escreve) e de famosos, como Alex Galette, um dos ex-participantes de "A Fazenda 14" e desafeto da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra durante o confinamento no reality rural.





Mas, ainda assim, Campos deixou a apresentadora com a pulga atrás da orelha. Ao levantar a placa de "não acredito" para Ivete Sangalo ("Eu acho que tem algo ali que está me cansando. Uma falsidade, uma coisa esquisita. Não sei dizer o que é, porém estou observando"), Felipeh ouviu de Mara as seguintes respostas: "Ai para, não fala da minha rainha", "ela não canta ou não apresenta bem?" e "eu sou apaixonada pela Ivete".

Os melhores momentos do bate-papo podem ser acompanhados por meio do canal oficial da artista no YouTube. Já sobre as declarações apimentadas, Mara, que é baiana e conhece bem os principais tipos de iguaria, grau de ardência e suas combinações, tentou fazer o meio de campo: "Eu amo o Felipeh e amo a Ivete e o que está acontecendo com os dois é inaceitável".