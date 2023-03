Divulgação Lorena Queiroz





Conhecida por seu trabalho na televisão, no cinema e no teatro, Lorena Queiroz está despontando fortemente na área sonora. Em contato com o iG Gente, a protagonista da novela infantojuvenil "Carinha de Anjo", do SBT, revelou que sua veia melódica sempre existiu. No entanto, agora, resolveu aflorar!

Para dar o pontapé inicial ao novo projeto, ela resgatou um clássico da discografia de Sandy e Junior, lançado em 1999, no álbum "As Quatro Estações". Trata-se de "Vamô Pulá!". "Eu amo! Tem uma energia boa, e, nos shows, sempre que canto, o pessoal fica animado", afirmou, sem esconder a alegria.













A artista ressaltou que também produziu um videoclipe, gravado em um parque de trampolins, em São Paulo. "Me diverti demais", contou. O resultado estará disponível em seu canal no YouTube. "Além desse, outros planos estão por vir", adiantou, porém sem dar spoiler.

Engana-se, portanto, quem acredita que as novidades param por aí. Depois de brilhar em produções como o longa-metragem "Alice no Mundo da Internet", que integra o catálogo da Netflix, e a série "7 Chances para...", produção do Discovery+, em breve, Lorena será vista nas telonas no elenco de "Stand Up – O Filme", ao lado de nomes como Marco Luque, Fábio Rabin e Carol Castro.