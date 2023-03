Reprodução/Instagram Lia Khey, Amanda Meirelles e Fred Nicácio





"Desistam, isso não rola. Ela quer o afeto dele de outra maneira. Mas ele não vê a Amanda como possibilidade de relação, pelo menos dentro da casa."

As declarações de Fred Nicácio a respeito de um provável beijo entre Amanda Meirelles e Antônio "Cara de Sapato" durante participação no "Mesacast do BBB Tá On" continuam repercutindo entre os integrantes do fandom docshoes e os espectadores (anônimos e famosos) do reality show da Globo.

Um exemplo disso é Lia Khey, que fez parte da décima temporada do programa e já teve seu nome cotado para estar no elenco de "No Limite". Por meio de um vídeo compartilhado à exaustão nas redes sociais, a ex-sister rasgou o verbo e não aliviou para o lado do médico e fisioterapeuta de Campos dos Goytacazes, no Rio.





Reprodução/Instagram À esquerda, Lia Khey na época do reality da Globo; à direita, a atriz em momento atual





Em um dos trechos, Lia se virou e falou: "Se vão se pegar ou não, é problema deles, o que me importa é ver um homem tratando uma mulher bem, com respeito e dignidade, uma coisa que você, que sabe muito bem o que é se sentir rejeitado, menosprezado, não está fazendo. Não reproduza o machismo, vigie suas palavras".

O posicionamento dela, aliás, agradou em cheio e gerou vários comentários. "Cirúrgica. Nicácio é machista e destila muito preconceito", afirmou um. "Continua desnecessário, por isso foi eliminado, prepotente", emendou outro. Já o terceiro acrescentou: "A Lia sempre foi uma participante que eu amava, nunca se escondeu de jogo nenhum. Perfeita".

