Reprodução/Instagram Irmã gêmea de Key, do 'BBB 23', Keyt Alves é atleta e noiva de jogador do Verdão





Líbero do Vinhedo, clube de mesmo nome da cidade paulista onde mora atualmente, Keyt Alves acaba de se tornar a atleta profissional de vôlei "top 3". Isso porque a sua irmã gêmea, Key Alves, que está confinada na nova edição do "Big Brother Brasil", da Globo, continua no topo do ranking, com 7,7 milhões de fãs.

O segundo lugar pertence à Zehra Güneş, considerada uma das principais revelações da Turquia. A voleibolista indoor turca, que faz parte do VakıfBank Spor Kulübü, soma 2,4 milhões de followers na rede social. Keyt vem logo na sequência, com uma diferença pequena: são 300 mil usuários a menos, totalizando 2,1 milhões de usuários.





Reprodução/Instagram Key Alves (amarelo) e Keyt Alves





Em contato com o iG Gente, ela, que tem 23 anos e também é embaixadora da plataforma esportiva Aposta Ganha, disse estar muito feliz pelo terceiro lugar no mundo em relação ao número de seguidores. "É um sonho. Agora a meta é trabalhar bastante para levar a equipe para a Superliga A e, se Deus quiser, vestir a camisa da nossa seleção brasileira", declarou a jogadora.