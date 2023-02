Reprodução/Instagram Sabrina Sato

"Este ano, o carnaval da Anitta está com um cheirinho diferente. Avisa lá que #PuzzybyAnitta chegou." Foi assim que a farmacêutica Cimed anunciou o lançamento de um dos três novos itens da linha criada em parceria com a dona do hit "Show das Poderosas", deixando subentendido que não é só com looks arrasadores e imponentes que a estrela pop mostra seu estilo na avenida.



Por falar em Anitta, ela fez história na 65ª edição do Grammy Awards, transmitida na noite deste domingo (5), na cerimônia realizada em Los Angeles, Estados Unidos. A cantora carioca não ganhou, mas superou o jejum, pois a última vez que uma brasileira foi indicada como "melhor artista revelação" foi há quase sessenta anos. O troféu ficou com Samara Joy, que figurava na lista dos "improváveis" da "Billboard".



Mas, antes que a gente acabe mudando de assunto, existe um detalhe que precisa ser mencionado: não é de hoje que escolas, camarotes e blocos utilizam desse artifício para criar experiências incríveis e arrebatar o público. Em 2022, a Mangueira, do Rio, cujo enredo foi "Angenor, José & Laurindo", recorreu ao aroma preferido de Dona Zica, grande amor do compositor Cartola, um dos homenageados, que se espalhou por toda a Marquês de Sapucaí. O cheiro, de flor de laranjeira, saía em borrifos.



Reprodução/Instagram Mangueira 'perfuma' Sapucaí com 40 litros da essência usada por Dona Zica, mulher de Cartola





Algo parecido aconteceu no Anhembi, em 2008. Com o tema "Rosaessência — O Eterno Aroma", a paulistana Rosas de Ouro evidenciou o lugar que as diferentes perfumações ocuparam na história e, numa jogada de marketing, lançou uma marca de perfume em pleno sambódromo. A Roseira fez uma das performances mais bonitas e empolgantes da noite e terminou na quarta posição, coroando um desfile considerado histórico pela crítica especializada.



Reprodução/Instagram A 'nação azul e rosa' despertou memórias olfativas do público presente na avenida

Mas, afinal, qual é a essência da festa de Momo? Se depender de Daniela Mercury, a resposta contará com matérias-primas como patchouli, priprioca e rosas combinadas a notas frutais de caju, melão e banana, traduzindo o espírito da canção "Banzeiro". Isso porque, em 2018, a rainha do axé ganhou uma colônia para chamar de sua. "Me senti honrada de ter uma fragrância desenvolvida para mim, com os ingredientes do meu canto", frisou na época.



Com ênfase nessa ideia, em fevereiro de 2011, após estourar com "Rebolation", Léo Santana disponibilizou o "Muito Irresistível", nas versões masculina e feminina, para os foliões. "Usem e abusem. Ele tem um toque especial de sedução", destacou o gigante na ocasião. Nesse mesmo período, Deborah Secco fechou com a Água de Cheiro e colocou no mercado seu primeiro produto relacionado a sensações e emoções. A apresentação ocorreu durante o Carnatal, uma festa fora de época da capital potiguar.



A memória olfativa não só existe como é poderosa. O fenômeno de se lembrar de algo ou de alguém acontece porque o olfato está diretamente ligado à parte do cérebro responsável pelas vivências. Quem não se recorda de uma das declarações de Sabrina Sato à "Veja Rio" em 2017? Toda perfumada, a musa revelou que exagera mesmo nas borrifadas e que sua bateria, Vila Isabel, não nega que ela é a mais cheirosa de todo o evento. Sabrina enfatizou isso dando sua inconfundível gargalhada.



Para entender melhor sobre esse universo, a coluna conversou com Thiago Lemes, CEO da empresa de perfumaria Nuancielo. "A época é de descontração, alegria, muita música e calor! Mas isso não significa que a gente precise abrir mão do nosso perfume favorito, pelo contrário! O verão normalmente pede essências mais leves, como cítricas, florais, fougère – águas de colônia ou eau de toilette" , explicou.



Em seguida, Thiago deu alguns truques para aumentar a durabilidade, como hidratar bem a pele antes da utilização e espalhar uma nuvem no ar e passar por ela, deixando que pegue nos cabelos e na roupa. "Já para quem ama os amadeirados, que são mais intensos, e não quer se privar deles para os momentos festivos, a dica é aplicar em menor quantidade e apenas nos pontos quentes do corpo", acrescentou o especialista.