Beyoncé bate recorde

A cantora não ganhou o prêmio principal da noite, o de "Melhor Álbum", com "Reinassance" - a vitória foi de Harry Styles com "Harry's House" - mas foi a protagonista da edição deste ano. Beyoncé ganhou quatro das nove categoria que foi indicada e bateu o recorde de 32 gramofones, superando o maestro Georg Solti. Deste modo, a cantora se tornou a maior vencedora do Grammy da história. Os prêmio conquistados por ela este ano foram: "Melhor gravação dance/eletrônica" com "Break My Soul"; "Melhor música de R&B" com "Cuff It"; "Melhor álbum dance/eletrônica" com "Reinassance'; "Melhor performance de R&B tradicional" com "Plastic Off The Sofa".