Foto: Reprodução/Instagram Anitta perde o Grammy mas ganha elogio de Viola Davis

A cantora Anitta acabou não levando o tão esperado Grammy de "Artista Revelação", mas ganhou um elogio de uma grande artista. De acordo com o jornal "O Globo", a atriz Viola Davis elogiou Anitta e afirmou ser fã da cantora.

Viola Davis venceu o primeiro Grammy da carreira, alcançando o status de "EGOT", que são os artistas que já venceram as quatro principais premiações norte-americanas: Emmy (Prêmio aos melhores da TV), Grammy (Indústria fonográfica), Oscar (Cinema) e Tony (Teatro).

"Sou sua fã. Vi seu documentário na Netflix", disse Viola à Anitta no bastidores do Grammy Awards que ocorreu na noite deste domingo (5). Logo após a premiação, Viola passou a seguir Anitta nas redes sociais.

Outras grandes celebridades saíram em apoio à Anitta após a cantora ter perdido o prêmio. A supermodelo e atriz britânica, Naomi Campbell comentou na publicação de Anitta no Instagram, onde a cantora comemora a ida ao Grammy. A atriz e rapper Queen Latifah também mostrou ser grande fã de Anitta, ao ver a cantora na premiação, Queen logo cantou um trecho do hit "Vai Malandra".

Naomi Campbell comentou na última publicação de Anitta no Instagram. ✨ pic.twitter.com/WEJMonKequ — Acesso Anitta | Fan Account (@AcessoAnittaR) February 7, 2023

acesso posta a queen latifah cantando vai malandra quando encontrou a anitta no grammy pic.twitter.com/7qhF0oURSB — ؘ (@flyonnrio) February 7, 2023

Diversas artistas brasileiras também demonstraram apoio à cantora e amiga nas redes sociais. A atriz Juliana Paes comentou o fato de Anitta ser a primeira artista em mais de 50 anos a ser indicada em uma das principais categorias do Grammy. "Viva nossa Girl From Rio", disse ela em texto publicado nas redes sociais.

A cantora e ex-BBB Juliette também comentou uma mensagem de apoio e orgulho para a amiga. "Estamos muito orgulhosos, menina. Você já fez história.", escreveu ela. Seguida de Lexa, grande amiga de Anitta, que não deixou de apoiar a cantora. "Anitta é um ORGULHO! Já é vitoriosa por tudo que já conquistou! Nós te amamos", escreveu ela.

E não parou por aí, a cantora Pocah brincou com o fato da amiga ter perdido o prêmio e ironizou a ida dos eleitores do ex-presidente terem ido à frente dos quartéis após as eleições. "Não vai ter jeito vamos ter que ir para frente dos quartéis", brincou ela.

A @anitta marcou presença e após 50 anos, foi a brasileira que concorreu em uma das principais categorias do #Grammy . Isso já é um marco histórico. Viva nossa Girl From Rio que vai ainda mais longe e segue brilhando demais!!! ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/1pjOAEzXrr — Juliana Paes (@julianapaes) February 6, 2023

Estamos muitooooo orgulhosos, menina. Você já fez história! @Anitta — Juliette (@juliette) February 6, 2023

Ah, Anitta é um ORGULHO! Já é vitoriosa por tudo que já conquistou! Nós te amamos — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 6, 2023

n vai ter jeito vamo ter q ir pra frente dos quartéis #GRAMMYs — POCAH 🔥 (@Pocah) February 6, 2023