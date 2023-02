Reprodução/Instagram Dedé Santana

Na era da disseminação das selfies, a terceira idade está mais vaidosa. Junto ao aumento da expectativa de vida vem a vontade de se manter bem fisicamente — o que inclui disfarçar os sinais do tempo. E, nesta semana, o assunto foi bastante discutido na internet, principalmente por causa do eterno trapalhão Dedé Santana, que, no auge dos seus quase 90 anos, resolveu se render à harmonização facial.



Aconselhado pelo amigo, o também humorista Sérgio Mallandro, o ex-companheiro de Didi Mocó, Mussum e Zacarias contou ao site "Gshow" que estava insatisfeito com seu semblante (ar de cansaço e rugazinha embaixo da boca) devido ao excesso de trabalho. Por isso, não pensou duas vezes ao seguir a indicação dada e procurar a clínica localizada na cidade de Tatuí, a 130 km de São Paulo, na terça-feira (31).



Ao mostrar o resultado da transformação e contar sobre o preenchimento de mandíbula, bigode chinês, mento, olheiras, malar, lábios, marionete e até design de sobrancelhas, ele escreveu esta frase na legenda do Instagram para estimular a interação da web: "86 anos com carinha de… (complete a frase nos comentários)". A partir daí, leu de tudo um pouco, desde "85 e 11 meses" a "Cid Moreira". Para piorar a situação, viu gente perguntar se era seguro alguém dessa faixa etária mexer no rosto.







Em teoria, qualquer pessoa que esteja insatisfeita com algo em seu rosto e queira melhorar esse aspecto estético, pode se submeter ao método não cirúrgico. Pelo menos é o que informa o cirurgião-dentista Renato Rodrigues Maggio, que cuida de famosos, como o ex-jogador Marcelinho Carioca, e é referência no meio. De acordo com Maggio, "a falta de conhecimento sobre a melhor idade ou se existe uma idade mínima para isso é um fator que afasta muitas pessoas de procedimentos que podem corrigir problemas de saúde, colaborar para a autoestima e trazer qualidade de vida".



O docente alertou, porém, que devem tomar cuidados especiais os portadores de doenças autoimunes, com processos inflamatórios e aqueles utilizam anticoagulantes. Em seguida, ressaltou que os pacientes devem sempre consultar um especialista antes de qualquer intervenção, por mais simples que pareça. "Gosto de dizer que todos têm sua beleza própria. Não adianta chegar e falar: 'Quero boca de fulana e nariz do sicrano'. O organismo tem propriedades únicas, e cada um responderá de uma maneira", finalizou.