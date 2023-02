Reprodução/Instagram Felipe Titto, Bruno Guedes e Jade Seba

Longe das novelas desde "A Dona do Pedaço", em 2019, Felipe Titto atualmente pode ser visto no comando do "Shark Tank Brasil", versão brasileira do norte-americano "Shark Tank", uma adaptação de outro reality, o "Dragons' Den", criado pela Nippon TV no Japão. Um detalhe, no entanto, chama atenção: Titto não foi selecionado por acaso. O fato de ele liderar vários projetos foi um dos pontos determinantes durante o processo de escolha do novo apresentador para a franquia que reúne investidores interessados em dar aporte financeiro a grandes ideias de empreendimento.



Para quem ainda não sabe, o ator, que estreou na Globo em 2005, no elenco de "Malhação", atua diretamente na sociedade de dez empresas distintas. Uma delas é a "Cabana Home Hotel", em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, que, inclusive, serviu de inspiração para videoclipes de cantores como Luan Santana e MC Pedrinho. "Participo da criação junto ao meu sócio. Todas as acomodações a gente confeccionou e desenvolveu a quatro mãos. Estrutura, design e toda a história foram feitas com a arquiteta de lá", afirmou em recente entrevista.



Mas o artista não foi o único a se apaixonar pela indústria da hospitalidade, não. Bruno Guedes, conhecido por ter feito novelas na Globo e na RecordTV e é casado com a blogueira, empresária e atriz Jade Seba, com quem tem o fofo Zion, de três anos, também! Em conversa com o iG Gente, o carioca deu mais detalhes sobre a mansão cinematográfica que os dois adquiriram em setembro do ano retrasado e está localizada na praia de Geribá, em Búzios, na região dos lagos do Rio. Trata-se da "Honu House", que virou a "menina dos olhos" de ambos.



"Hoje, a gente tem uma casa de praia, com a melhor vista de Búzios, livre 360° para a cidade, um produto exclusivo, único. Esse é o diferencial! A gente não vende locação, mas, sim, vivência. E é isso que tento falar todos os dias para os nossos funcionários, para que consigam entender que trabalhar com locação não é apenas acomodar, é criar experiência dentro dos clientes. É vê-los voltar! Até porque o nosso melhor marketing é aquele que vem do grupo que acabou de fazer check-out e já está pensando na próxima hospedagem", destacou, entre os muitos aspectos positivos (e negativos) de se ter um negócio na área.

"A WeLove Beach House é a realização de um sonho para nós." Essas foram as palavras escolhidas por Manuela Denardin e Matheus Kelmer, donos do perfil WeLove nas redes sociais, após serem questionados sobre a empreitada à beira-mar. "Desde a fase das obras, quando colocamos a mão na massa, até a chegada dos primeiros visitantes, foi tudo feito e pensado para criar um ambiente de união! O que não estava nos planos e que aconteceu naturalmente foi servir para casamentos. Ver as pessoas escolhendo o espaço que edificamos com tanto zelo para o dia mais especial da vida delas é incrível demais!", responderam em um só coro.



Para fechar com chave de ouro, Anna Laura Wolff, que pode ser considerada alguém com "o emprego desejado". Isso porque, além do blog "Carpe Mundi" (um dos mais significativos do país, bom citar), a jornalista e influenciadora digital está à frente da Holmy, plataforma que conecta hóspedes e anfitriões dos imóveis de aluguel de temporada. Soma-se a isso o fato de a beldade ter conhecido o seu amor, o modelo e ator Lucas Malvacini, em meio aos seus contatos diários. Procurada, Anna Laura topou bater um papo com o site. Confira a seguir!



1. Considerando os desafios que enfrenta no meio, qual conselho considera mais valioso?

Acho que o autoconhecimento é importante em todos os âmbitos, inclusive para viajar mais e melhor. Quando nos conhecemos, conseguimos entender que roteiros fazem mais sentido para nós e para onde iremos a fim de ter experiências mais adequadas. Por exemplo, hoje sei que minha ligação com o meio ambiente é o que move minhas viagens, então busco focar meus destinos em tudo que tiver cenários naturais envolvidos em vez de grandes cidades.

2. Lugar para conhecer e sempre retornar?

Depende! Eu, que amo praia e belezas naturais, sou apaixonada por Noronha, penso em voltar lá todos os anos se puder. Amazônia também preenche meu coração. E visitar cabanas na Serra da Mantiqueira tem feito parte dos meus planos. Tenho amado viver isso na temporada de friozinho.

3. Diante de toda a sua experiência, qual localidade do mundo mais te encantou?



Eu acho que os Lençóis Maranhenses têm o conjunto de paisagem mais lindo de todos: água cristalina, dunas, natureza, calor. A composição parece realmente um lençol colorido visto de cima.

4. Incluindo a parte financeira, sua atividade trouxe outros ganhos, como a possibilidade de ter um namorado que ama viagens, certo?

Sim! Eu e o Lucas [Malvacini] temos expectativas parecidas e unimos nossa vontade de "viver de mundo". Eu atuo no ramo há dez anos, e ele sempre gostou de turismo, tanto que cursou essa graduação na faculdade. Estamos planejando dar uma volta ao mundo de três meses, passando por mais de dez países em breve. Além disso, queremos construir uma cabana nas montanhas para curtir e alugar. Estamos buscando o terreno e prospectando tudo isso para fazer acontecer.

5. Quais dicas você daria para quem almeja se tornar um social media influencer de turismo?



Primeiro, ser autêntico em sua forma de fotografar. No meu caso, o conhecimento em fotografia fez toda a diferença para que a minha conta do Instagram se tornasse relevante. Foi assim que fiquei conhecida e pude conquistar 500 mil seguidores. Segundo, minha formação em jornalismo possibilitou ao blog crescer no ramo e ter informações precisas e práticas para viajantes. Investir no próprio trabalho por meio de mais conhecimento é essencial para alavancar a carreira.