Reprodução - frame de vídeo do YouTube Griselda Siciliani no papel de Victoria Mori em A invejosa

Depois de termos indicado cinco séries espanholas para assistirem nas férias, agora é a vez das produções da Argentina.

Há algum tempo a produção visual para os streamings realizada nesse país se caracteriza pela qualidade, como é o caso de Vosso reino, El marginal, O eternauta e Na lama.

Confira nossas indicações e divirta-se.





As séries

A invejosa: são três temporadas disponíveis na Netflix. É uma comédia que retrata a vida de Victoria Mori (Griselda Siciliani), uma mulher que irá completar 40 anos e se sente infeliz, porque ainda não está casada e nem tem filhos.

Em paralelo a essa situação, vê sua irmã (Pilar Gamboa) e suas amigas realizando os sonhos que ela não consegue.

Isso desperta nela um imenso sentimento de inveja.

Para piorar o caso, Daniel (Martín Garabal), seu ex-noivo, casou com uma brasileira bem mais jovem do que ela.

A série também aborda problemas cotidianos que afetam a classe média argentina, mas com bom humor.

Assista o trailer de A invejosa :

As maldições: minissérie disponível na Netflix. A história é uma adaptação do romance homônimo da escritora Claudia Piñeiro.

Relata o sequestro da filha de Fernando Rovira (Leonardo Sbaraglia), governador de uma província argentina, e os relacionamentos dele com sua esposa Lucrecia (Mónica Antonópulos), sua mãe Irene (Alejandra Flechner) e Román Sabaté (Gustavo Bassani), seu assessor, peça central da trama.

São três episódios, com muito suspense e muitas surpresas. A direção é do cineasta Daniel Burman.

Assista o trailer de As maldições :

Divisão Palermo: disponível na Netflix. Mostra o dia a dia de um grupo de patrulheiros civis formado por pessoas excluídas socialmente.

Tais como cadeirantes, deficientes visuais, membros da comunidade LGBTQIA+, minorias étnicas e religiosas, pessoas com nanismo e idosos.

O intuito era melhorar a imagem da polícia, mas ninguém leva o grupo a sério, exceto ele mesmo.

A série foi criada pelo ator Santiago Korovsky, que é também o protagonista.

Além de Korovsky, participam a atriz Pilar Gamboa e os atores Daniel Hendler e Martín Garabal. É uma divertida comédia, tendo às vezes um humor meio non sense.

Assista o trailer de Divisão Palermo :

Iose, o espião arrependido: disponível na Prime Video da Amazon. O roteiro baseou-se no livro homônimo dos jornalistas Miriam Lewin e Horacio Lutzky.

Conta a história de José Pérez (Gustavo Bassani), um agente policial que se infiltra na comunidade judaica de Buenos Aires, nos anos 80.

Seu trabalho de espião contribuiu para os atentados à embaixada israelense, em 1992, e ao prédio da AMIA (Associação Mutual Israelita Argentina), em 1994.

Passados esses acontecimentos, o agente se arrepende, faz uma denúncia e acaba inserido em um programa de proteção a testemunhas.

Uma série para quem gosta de drama e suspense. A direção é do cineasta Daniel Burman.

Assista o trailer de Iose, o espião arrependido :

Reprodução - Divulgação - site HBO Max As atrizes Pilar Gamboa e Malena Pichot em Viúvas Negras

Viúvas Negras: V*dias e Trambiqueiras: disponível na HBO Max. O cenário é a cidade de Buenos Aires, na Argentina.

Duas amigas levam uma vida de golpes contra homens bem sucedidos, dopando-os para depois assaltá-los.

Depois que uma das ações dá errado, pois a vítima morre, encerram a participação na vida criminosa.

No entanto, uma comparsa que estava presa, ao ficar livre, resolve atormentar a vida da dupla com chantagens.

As atrizes Malena Pichot e Pilar Gamboa são as protagonistas da série.

Assista o trailer de Viúvas Negras :



Lembre-se

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina