Divulgação/Netflix O eternauta, série da Netflix

Ricardo Darín é um dos atores mais presentes no cinema argentino nos últimos anos. Dono de um raro talento interpretativo, Darín dá vida a seus personagens como poucos, o que acaba cativando uma imensa plateia por todo o mundo.

A partir de hoje (30/04), os fãs do ator têm a possibilidade de ver seu novo trabalho, a série O eternauta, disponível na Netflix.

Distopia

O enredo de O eternauta apresenta um mundo distópico, no qual a cidade de Buenos Aires sofre uma grande nevasca, porém em pleno verão portenho. O que motivou esse desastre climático? Quais as consequências nefastas que ele traz? O que deve e necessita ser feito para resolver ou contornar o problema? Essa e outras indagações vão aparecendo no desenvolvimento da trama, até que em meio ao caos generalizado se descobre que o planeta está sendo atacado por alienígenas, o que lhe traz contornos de uma ficção científica.

A série, dirigida e criada por Bruno Stagnaro, foi baseada ou, como preferem os realizadores, é "uma versão contemporânea da história" do romance gráfico O Eternauta, uma criação dos argentinos Héctor G. Oesterheld e Francisco Solano López.

Darín

A presença de Ricardo Darín em qualquer produção audiovisual desperta, quase sempre, perspectivas de boas interpretações.

O público brasileiro guarda na memória, com certeza, bons momentos da interpretação do ator. Quem não se lembra do simpático golpista de Nove rainhas (2000), do aplicado oficial de justiça Benjamín de O segredo dos seus olhos (2009) ou de "Bombita", o especialista em demolições de Relatos selvagens (2014)? Isso sem falar de sua atuação como o promotor de justiça Julio Strassera em Argentina, 1985 (2022). Darín já atingiu o status daqueles atores que podem escolher, com independência, os papéis que quer vivenciar nas telas. Esse foi o caso de Juan Salvo em O eternauta, que possivelmente também entrará para sua galeria de grandes interpretações.

Divulgação/Netflix Mescla de distopia com ficção científica

Reflexões

Para não dar spoiler sobre O eternauta, não entraremos em detalhes que poderiam tirar o impacto da série. No entanto, o que podemos dizer, indiretamente, é que a obra motiva uma discussão fundamental nos dias de hoje: o que estamos fazendo para evitar o desastre ecológico que nos ronda há alguns anos? Precisamos urgentemente refletir sobre esse assunto. Atitudes negacionistas, certamente, não são o melhor caminho a ser seguido. Traz também a questão do poder e de que formas ele é exercido e da importância da amizade para sobrevivermos aos reveses do dia a dia. Além disso, mostra que grandes problemas são mais fáceis de serem resolvidos quando há muitas pessoas reunidas em torno de sua solução. A série O eternauta tem o grande mérito de aprofundar esses debates.

