Reprodução - frame de vídeo do YouTube As atrizes Malena Pichot e Pilar Gamboa em Viúvas Negras

Duas amigas criam um esquema ilícito para ganhar muito dinheiro.

O plano consistia em atrair e seduzir homens bem sucedidos, ir até a casa deles, dopá-los e depois assaltá-los.

A vida de golpes da dupla ia muito bem, até que a realização de um deles fracassa, pois a vítima morre.

Esse é o tema central de Viúvas Negras: V*dias e Trambiqueiras, no original Viudas negras, p*tas y chorras, série disponível na HBO Max, que tem como cenário a cidade de Buenos Aires, na Argentina.





Trama

As amigas Micaela e Marina, que buscaram um caminho mais fácil de conseguir a independência econômica, têm os apelidos de Mica e Maru e são interpretadas pelas atrizes Malena Pichot e Pilar Gamboa.

De golpe em golpe, estavam se dando bem.

Mas, após um de seus planos mais ousados, que dá errado pois o seduzido morre, abandonam a vida de crimes.

Eram conhecidas como viúvas negras, termo usado para mulheres que matam seus maridos ou companheiros, principalmente por interesses financeiros.

A inspiração para esse nome vem de aranhas venenosas que, depois do acasalamento, costumam devorar seus parceiros.

Surpresa

As duas amigas, depois do malogro da operação, seguiram diferentes caminhos.

Uma casou com um empresário e vive em um condomínio de luxo, a outra abriu um salão de beleza em um bairro de classe média de Buenos Aires.

Essa vida tranquila das duas passa a ser ameaçada.

Elas não contavam que o passado iria voltar como um fantasma, na pele de uma ex-comparsa, que acabou presa e agora quer cobrar essa "dívida", aterrorizando a vida das duas.

Desenhada essa situação, a trama se desenvolve com idas e vindas, muitas surpresas e revelações inesperadas.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Um passado que volta para assustar





Atrizes

As atrizes que deram vida à dupla de Viúvas Negras são Pilar Gamboa e Malena Pichot.

A primeira delas já é conhecida do público brasileiro, tendo participado de Divisão Palermo como a cadeirante Sofía Vega.

Também participou de A invejosa, no papel de Carolina Mori, irmã da protagonista.

Já a segunda, além de co-protagonizar a série, também é uma das responsáveis pela sua criação e pelo roteiro.

Viúvas negras é uma série que mescla momentos de drama com comédia e também algo de suspense.

É diversão garantida.

Assista o trailer de Viúvas Negras :