O Marginal é uma das séries argentinas de maior sucesso nos últimos anos. Teve cinco temporadas, com 43 episódios, exibidos pela Netflix.

Ela retratou o cotidiano de uma prisão masculina com toda sua crueza.

Nela temos brigas entre gangues rivais, a solidariedade entre os presos, a luta pela sobrevivência dos detentos e a corrupção que domina o sistema prisional.

Depois de três anos de encerrada a série, a Netflix estreou neste mês de agosto um spin-off : Na lama, no original En el barro .





O Marginal

A vida na prisão é retratada por várias histórias que se cruzam.

Entre elas, a do ex-policial Miguel Palacios, interpretado por Juan Minujín, que acaba sendo infiltrado na cadeia para resolver um crime.

Há também a disputa entre os grupos do Sapo Quiroga (Roly Serrano) e dos irmãos Borges (Mario e Diosito) representados pelos atores Claudio Rissi e Nicolás Furtado, respectivamente.

E todos são manipulados por Sergio Antín, diretor do presídio, no trabalho do ator Gerardo Romano.

Todas essas histórias são embaladas por uma trilha sonora centrada, fundamentalmente, em cumbias villeras, gênero bastante popular na Argentina.

Uma das personagens da trama, que não estava presa, era Gladys Guerra de Borges, mulher de Mario, que externamente conduzia os negócios escusos do marido.

No spin-off a personagem passa a ser a protagonista entre as presas.

Na lama

São oito episódios nessa primeira temporada, na qual as personagens têm que lidar com os conflitos internos de um presídio.

Além disso, há acertos de contas do passado entre os grupos de presas e com o próprio sistema carcerário.

Gladys Guerra de Borges, depois de uma tentativa frustrada de sequestro, agora está presa em uma cadeia de segurança máxima.

A personagem é interpretada pela atriz Ana Garibaldi, que já participou de inúmeras produções de televisão, cinema e, principalmente, teatro, consolidando seu nome na cena teatral da Argentina.

O desenrolar do enredo, por se tratar de um presídio feminino, faz lembrar a série espanhola Vis a Vis , só que em versão argentina e muito mais crua.

Atrizes

A série Na lama reuniu uma equipe de grandes atrizes.

Além da protagonista principal, Gladys Guerra, temos a diretora do presídio interpretada por Rita Cortese, veterana atriz que participou do filme Relatos selvagens (2014), de Damián Szifron.

Também merecem registro duas atrizes internacionais: a modelo e atriz espanhola Ana Rujas e a colombiana Carolina Ramírez.

A primeira faz o papel de La Gallega, presidiária que participa de uma fuga especial e depois volta para a prisão.

Já a segunda, representa a imigrante Yael Rubial que, ao chegar da Colômbia, é presa ao desembarcar em Buenos Aires, pois trazia drogas camufladas em seu corpo.

Além delas, o elenco tem outras talentosas atrizes argentinas de várias gerações, como Cecilia Rossetto, Lorena Vega e Valentina Zenere.

