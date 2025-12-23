A Netflix é pródiga em séries espanholas.
Para citar alguns exemplos: As telefonistas, Elite, O tempo entre costuras, Vis a Vis, Machos alfa e, claro, La Casa de Papel, o maior sucesso.
Com a aproximação do final de ano e das férias de verão, damos algumas sugestões para maratonar.
Conheça as sinopses das séries e saiba quem são os protagonistas dessas produções.
Diversão garantida.
Enredos
Animal: é o relato do dia a dia do veterinário Antón (Luis Zahera), que trabalha na zona rural da Galícia, enfrentando inúmeras dificuldades financeiras.
Convidado pela sobrinha Uxia (Lucía Caraballo), começa a trabalhar em um mega pet shop.
O que poderia ser uma melhora de vida, na verdade passa a ser uma nova fonte de problemas.
Mas todos os conflitos são apresentados de maneira bem humorada, prendendo os espectadores.
Assista ao trailer de Animal :
Duas Covas: é uma minissérie em três episódios, que se passa em Frigiliana, típico "pueblo andaluz".
Duas jovens somem, misteriosamente, na festa de Santo Antônio, o patrono do povoado.
Dias depois, uma delas é encontrada morta e a outra desaparece sem deixar rastro.
A polícia, depois de algum tempo, abandona o caso por faltas de elementos para investigar.
A avó da desaparecida, inconformada com o descaso, decide investigar por conta própria, utilizando métodos nada convencionais.
O desfecho é impactante.
No elenco temos os atores Álvaro Morte e Hovik Keuchkerian, que já haviam trabalhado em La casa de papel(2017-2021), além da atriz Kiti Mánver, velha conhecida dos filmes de Pedro Almodóvar.
Assista ao trailer de Duas Covas :
Entrevías: o tema central da série é um bairro de Madri, do mesmo nome, que é um grande caldeirão cultural e social.
É cheio de conflitos entre dependentes químicos, gangues de traficantes e policiais corruptos.
Tirso Abantos é um veterano da guerra da Bósnia, vivido por José Coronado, que não aceita as mudanças do local, com a vinda de muitos imigrantes e especulação imobiliária.
Mas, depois que sua neta Irene (Nona Sobo) é vítima de uma das gangues, resolve começar a agir por conta própria para colocar ordem no lugar.
Claro que isso gera mais conflitos e confusão.
Além de Coronado, destaque para Luis Zahera, que interpreta Ezequiel Fandiño, um divertido policial corrupto que conhece o submundo do bairro como poucos.
Assista ao trailer de Entrevías :
O inocente: o jovem Mateo Vidal (Mario Casas), em uma briga numa casa noturna, comete um homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
A partir desse fato, sua vida muda radicalmente, sendo preso e cumprindo uma pena de quatro anos.
Na volta à liberdade, tenta recomeçar do zero, mas o passado está sempre presente a cobrá-lo, impedindo-o de retomar sua vida.
Essa minissérie trabalha muito bem o suspense, envolvendo os espectadores do primeiro ao último episódio.
Aviso para as pessoas mais sensíveis: há várias cenas de violência contra mulheres.
Assista ao trailer de O inocente :
Legado corrompido: a série apresenta a história de Federico Seligman (José Coronado), um magnata das comunicações, que se encontra no final da vida e pretende acertar as contas com seu passado.
Para tanto, dá uma entrevista a um amigo, revelando uma infinidade de fatos comprometedores.
No entanto, ressalva que ela só pode ser publicada depois de sua morte.
Em meio a isso, há a sucessão familiar nos negócios e os conflitos entre seus herdeiros.
A série, no início, patina um pouco nos clichês de narrativas de sucessão familiar, mas depois ganha fôlego, merecendo ser assistida até o final.
Assista ao trailer de Legado Corrompido :
