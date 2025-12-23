Reprodução - frame de vídeo do YouTube A equipe do pet shop Kawanda em Animal

A Netflix é pródiga em séries espanholas.

Para citar alguns exemplos: As telefonistas, Elite, O tempo entre costuras, Vis a Vis, Machos alfa e, claro, La Casa de Papel, o maior sucesso.

Com a aproximação do final de ano e das férias de verão, damos algumas sugestões para maratonar.

Conheça as sinopses das séries e saiba quem são os protagonistas dessas produções.

Diversão garantida.

Enredos

Animal: é o relato do dia a dia do veterinário Antón (Luis Zahera), que trabalha na zona rural da Galícia, enfrentando inúmeras dificuldades financeiras.

Convidado pela sobrinha Uxia (Lucía Caraballo), começa a trabalhar em um mega pet shop.

O que poderia ser uma melhora de vida, na verdade passa a ser uma nova fonte de problemas.

Mas todos os conflitos são apresentados de maneira bem humorada, prendendo os espectadores.

Assista ao trailer de Animal :

Duas Covas: é uma minissérie em três episódios, que se passa em Frigiliana, típico "pueblo andaluz".

Duas jovens somem, misteriosamente, na festa de Santo Antônio, o patrono do povoado.

Dias depois, uma delas é encontrada morta e a outra desaparece sem deixar rastro.

A polícia, depois de algum tempo, abandona o caso por faltas de elementos para investigar.

A avó da desaparecida, inconformada com o descaso, decide investigar por conta própria, utilizando métodos nada convencionais.

O desfecho é impactante.

No elenco temos os atores Álvaro Morte e Hovik Keuchkerian, que já haviam trabalhado em La casa de papel(2017-2021), além da atriz Kiti Mánver, velha conhecida dos filmes de Pedro Almodóvar.

Assista ao trailer de Duas Covas :







Entrevías: o tema central da série é um bairro de Madri, do mesmo nome, que é um grande caldeirão cultural e social.

É cheio de conflitos entre dependentes químicos, gangues de traficantes e policiais corruptos.

Tirso Abantos é um veterano da guerra da Bósnia, vivido por José Coronado, que não aceita as mudanças do local, com a vinda de muitos imigrantes e especulação imobiliária.

Mas, depois que sua neta Irene (Nona Sobo) é vítima de uma das gangues, resolve começar a agir por conta própria para colocar ordem no lugar.

Claro que isso gera mais conflitos e confusão.

Além de Coronado, destaque para Luis Zahera, que interpreta Ezequiel Fandiño, um divertido policial corrupto que conhece o submundo do bairro como poucos.

Assista ao trailer de Entrevías :

O inocente: o jovem Mateo Vidal (Mario Casas), em uma briga numa casa noturna, comete um homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A partir desse fato, sua vida muda radicalmente, sendo preso e cumprindo uma pena de quatro anos.

Na volta à liberdade, tenta recomeçar do zero, mas o passado está sempre presente a cobrá-lo, impedindo-o de retomar sua vida.

Essa minissérie trabalha muito bem o suspense, envolvendo os espectadores do primeiro ao último episódio.

Aviso para as pessoas mais sensíveis: há várias cenas de violência contra mulheres.

Assista ao trailer de O inocente :

Legado corrompido: a série apresenta a história de Federico Seligman (José Coronado), um magnata das comunicações, que se encontra no final da vida e pretende acertar as contas com seu passado.

Para tanto, dá uma entrevista a um amigo, revelando uma infinidade de fatos comprometedores.

No entanto, ressalva que ela só pode ser publicada depois de sua morte.

Em meio a isso, há a sucessão familiar nos negócios e os conflitos entre seus herdeiros.

A série, no início, patina um pouco nos clichês de narrativas de sucessão familiar, mas depois ganha fôlego, merecendo ser assistida até o final.

Assista ao trailer de Legado Corrompido :



