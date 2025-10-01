Reprodução - frame de vídeo do YouTube Os atores Leonardo Sbaraglia e Gustavo Bassani

Depois de lançar a minissérie espanhola Duas Covas , a Netflix oferece uma nova opção nesse mesmo formato: a argentina As maldições, no original, Las Maldiciones .

Os cenários das duas são bem diferentes, mas em comum, além da língua, elas têm a trama contada em cima de muito suspense, oferecendo constantes surpresas.





Minissérie

A partir do sequestro da filha de um governador, que tem pretensões de ser presidente da república, As maldições aborda as relações familiares e os bastidores da política na Argentina.

O sequestro ocorre no período em que será votada uma lei de exploração de lítio na província, motivando uma discussão sobre seus benefícios econômicos, em detrimento das condições ambientais.

Conforme avança a narrativa, vai-se deixando a nu as contradições dos personagens, seus dilemas éticos, ou ausência deles.

Mostram-se também os jogos de manipulação entre o governador, sua mãe, sua esposa e seus assessores.

O roteiro de As maldições é uma adaptação de um romance homônimo, escrito em 2017 pela argentina Claudia Piñeiro.

A autora também foi uma das roteiristas de série Vosso Reino , disponível na Netflix .

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Uma minissérie com muito suspense





Elenco

Entre os atores e as atrizes da minissérie, encontramos rostos conhecidos nas plataformas de streaming que circulam pelo país.

Esse é o caso do ator Gustavo Bassani, protagonista de Iosi, o espião arrependido . Essa série tem duas temporadas que estão disponíveis na Prime Vídeo.

Em As maldições ele faz o papel de Román Sabaté, o assessor do governador, peça central da trama.

Também temos Alejandra Flechner, como Irene, a manipuladora mãe do governador.

Podemos ver a atriz no filme Argentina, 1985 , de Santiago Mitre, no papel de Silvia, a esposa do promotor de justiça Julio Strassera.

Completam o elenco o ator Leonardo Sbaraglia, que faz o governador Fernando Rovira, a atriz Mónica Antonópulos, interpretando Lucrecia, sua esposa, e a menina Francesca Varela, como Zoe, a filha dos dois.

Sbaraglia participa de Dor e Glória , um filme de Pedro Almodóvar .

Criação

A direção de As maldições é de Daniel Burman e Martín Hodara. Burman tem em seu currículo vários sucessos do cinema argentino.

Entre eles Esperando o Messias (2000), O abraço partido (2004), com o qual ganhou o Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim, e Direito de família (2006).

Os três episódios da minissérie são indicados para os fãs de um suspense bem intenso e com muitas surpresas.

É possível maratoná-la em praticamente duas horas.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista ao trailer de As maldições :