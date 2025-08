Reprodução - frame de vídeo do YouTube O ator Santiago Korovsky em Divisão Palermo

Imaginem um grupo de patrulheiros civis formado por indivíduos excluídos socialmente, com o intuito de melhorar a imagem da polícia.

No entanto, exceto os próprios patrulheiros, ninguém os leva a sério.

Esse é o enredo central de Divisão Palermo, série argentina exibida pela Netflix que, recentemente, estreou sua segunda temporada.





A série

Divisão Palermo foi criada por Santiago Korovsky, que é também seu principal protagonista. Korovsky já havia participado das séries Vosso Reino e Quase feliz , que estão no catálogo da Netflix.

Nesse novo projeto também participam a atriz Pilar Gamboa, que passou por A Invejosa e Quase feliz , os atores Daniel Hendler, dos filmes O abraço partido e Direito de família , e Martín Garabal, de A invejosa.

Divisão Palermo é uma crítica ao tokenismo, ou seja, à prática da inclusão de grupos minoritários, seja numa organização ou empresa, apenas de forma simbólica, para criar uma imagem progressista.

Nessa prática, cria-se a ilusão de mudança no comportamento segregacionista, porém apenas alguns poucos são integrados, enquanto a maioria dos membros desses grupos continua excluída.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Membros da Divisão Palermo





Em Divisão Palermo encontramos vários grupos minoritários contemplados, tais como pessoas com deficiência (cadeirante ou com perda de visão), membros da comunidade LGBTQIA+, pessoas com nanismo, minorias étnicas e religiosas, além de idosos.

Prêmio

Divisão Palermo trata também da violência na sociedade e, muitas vezes, na chave do non sense e do humor, o que acaba amenizando essa violência.

Na segunda temporada merece registro a participação do ator Juan Minujín, que havia atuado na série El Marginal e no filme O suplente .

A primeira temporada é composta por oito episódios, já a segunda tem seis.

A série argentina ganhou, no ano passado, o prêmio de Melhor Comédia no 52º Emmy Internacional.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube A Divisão Palermo em ação





Uma curiosidade: na trilha sonora de Divisão Palermo encontramos a música "Doce Obsessão", da banda brasileira Cheiro de Amor.

Santiago Korovsky conheceu o hit em Florianópolis, nos anos 90, em uma de suas férias de verão.

A música já havia sido gravada em espanhol por Cid Guerreiro, mas a versão usada em Divisão Palermo está na voz de Cecilia Arellano.

Para quem curte a dramaturgia televisa da Argentina, a Netflix oferece outras séries como A invejosa e O eternauta, títulos que garantem um bom entretenimento e diversão. Confira.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o trailer da segunda temporada de Divisão Palermo :