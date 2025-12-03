Reprodução - frame de vídeo do YouTube Rosalía em cena do videoclipe “Berghain”

LUX, o aguardado álbum da espanhola Rosalía, já está disponível em todos os tocadores.

Muito dessa expectativa foi motivada pelo lançamento do single “Berghain”, no final do mês de outubro.

Esse álbum é diferente de tudo o que ela já criou.





A cantora

Nascida Rosalía Vila Tobella, em 1992, na cidade de San Esteban de Sasroviras, província de Barcelona, na Espanha, desde a infância ela demonstrava talento para a música.

Iniciou a carreira artística em 2012, como vocalista do grupo Kejaleo, dedicado à música flamenca.

Seu sucesso no grupo chamou a atenção de produtores musicais, que viram todo o potencial que seria desenvolvido nos anos seguintes.

LUX

O álbum, o quarto de sua carreira, tem 18 faixas com interpretações em 13 línguas: alemão, árabe, catalão, chinês, espanhol, francês, hebraico, inglês, italiano, japonês, latim, português e ucraniano.

Além disso, contou com a participação de artistas consagrados como a islandesa Björk, o estadunidense Yves Tumor, a portuguesa Carminho, as espanholas Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube A cantora espanhola Rosalía





Destaques

Entre as 18 faixas do álbum, destacamos cinco. Confiram:

De Madrugá: aqui Rosália, de uma certa forma, resgata o início de sua carreira, quando cantava flamenco. A música é cantada em espanhol e ucraniano.

La Rumba del Perdón: essa faixa segue com a pegada flamenca, ganhando um colorido musical maior que em "De madrugá", envolvendo muito mais os ouvintes.

Tem participação das cantoras espanholas Estrella Morente e Silvia Pérez Cruz. Totalmente em espanhol.

Mio Cristo Piange Diamante: cantada em italiano, traz também elementos típicos da canção italiana como, por exemplo, a interpretação dramática e intensa.

Memória: LUX também tem espaço para a música portuguesa. Rosalía faz um bonito dueto com a cantora Carminho.

O título já antecipa um sentimento português muito forte: a saudade. Cantada em português e espanhol.

Berghain: a canção é uma espécie de cantata moderna e apresenta questões espirituais e religiosas.

Traz certa influência barroca, fazendo com que Rosalía explore timbres de sua voz de soprano ligeiro.

É cantada em espanhol, inglês e alemão, sendo acompanhada pela Sinfônica de Londres, por Björk e Yves Tumor.

Assista o videoclipe de Berghain, é um espetáculo a parte:

As versões em CD e vinil possuem mais três faixas bônus exclusivas.

Crítica

Independentemente desses destaques, recomendamos a audição de todo o álbum.

Rosalía está mais madura em suas interpretações, explorando toda a amplitude de sua voz.

Além disso, é visível a apresentação de um repertório mais adulto, aprofundando em temáticas mais íntimas e até filosóficas.

Vemos com LUX a consolidação de sua carreira, a construção de algo maior dentro do universo pop.

Rosalía avança, estando bem perto de ficar lado a lado com artistas como Shakira e Madonna.

Última informação: amanhã (04/12), será apresentada uma entrevista de Rosalía no programa Conversa com Bial, na Rede Globo, falando de LUX e sua carreira.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina