O Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, em São Paulo, inicia hoje o curso Encontros Latinos: Mercados Musicais da América Latina, com especialistas da área.

Serão quatro encontros que abordarão questões relacionadas ao mercado da música latina.

Os encontros se realizam às quartas e às sextas, sempre das 15h às 17h.





Organizador

A idealização desse projeto é de Hernan Halak, diretor da produtora cultural Mundo Giras, que também atuará como facilitador.

Halak tem larga experiência na organização e produção de shows.

Ele foi responsável pela vinda ao Brasil de artistas como o hispano-francês Manu Chao, o duo espanhol Iseo & Dodosound, os colombianos Fruko e Frente Cumbiero, a argentina La Delio Valdez, os uruguaios Rubén Rada e No Te Va Gustar.

Recentemente, também trouxe a peruana Susana Baca para espetáculos na Sala São Paulo e no Sesc Belenzinho.

O objetivo do curso, segundo Hernan Halak, "é poder fortalecer o desenvolvimento internacional da música brasileira, que produtores e artistas possam entender melhor como funcionam os principais mercados de música latino-americanos".

"E, dessa maneira, poder direcionar melhor seus projetos na hora de pensar em uma carreira internacional".

Ele acrescenta que cada país é um mundo distinto e para um projeto dar certo é importante conhecer a realidade do lugar.

Esse conhecimento ajuda muito no momento de investir em uma turnê internacional, pois o custo é elevado.

Programação

O Encontros Latinos: Mercados Musicais da América Latina terá a participação de especialistas de vários países, que ministrarão palestras sobre suas áreas de atuação, seguindo os seguintes eixos: "Mercado e Associatividade", "Conexão e Latinidade", "Rentabilidade da noite", "Festivais e Mercados Culturais" e "Consumo da Música".

Confira o perfil dos participantes e os dias de suas apresentações.

Felipe França Gonzalez (26/11): falará sobre o mercado argentino. Ele é diretor geral da Difusa Fronteira, Núcleo de Integração Cultural Brasil América Latina.

Atua também como manager das bandas Vanguart, Francisco, el Hombre e Maglore, além de administrar o booking internacional do cantor Lenine.

Mateo Piracés-Ugarte (28/11): falará sobre mercado mexicano. Nasceu no México e já morou em vários países da América Latina. Fez parte da banda Francisco, el Hombre, tendo produzido quatro dos seus cinco discos.

Ju Strassacapa (03/12): falará sobre mercado uruguaio. É cantora e compositora, além de percussionista. Também fez parte da banda Francisco, el Hombre.

Em carreira solo, lançou o álbum De Lua em 2022. Já se apresentou no Lollapalooza e no Rock in Rio.

Priscila Melo (05/12): falará sobre o mercado colombiano. É comunicadora social e sócia-fundadora da Eletrônica Viva Produções, que atua na área cultural.

DJ Rafael “Telefone” Takano (05/12): é também conhecido como DJ Papi Tele e falará sobre o mercado colombiano. Ele é diretor e idealizador da ¡SÚBETE!, uma festa criada em 2019 na cidade de São Paulo, dedicada ao reggaeton e à música urbana latina.

Inscrições

Quem não se inscreveu e tem interesse em fazê-lo, pode ainda garantir a sua vaga.

A maneira mais fácil é pelo site: https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/encontros-latinos.

O Centro de Pesquisa e Formação do Sesc fica na Rua Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, em São Paulo.

