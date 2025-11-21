Nos últimos meses estrearam nos streamings séries que em suas tramas exploram o suspense.
Entre elas podemos destacar a argentina As maldições e a espanhola Duas Covas, que já foram resenhadas nesta coluna.
Agora temos O Inocente, minissérie realizada na Espanha, com direção de Oriol Paulo, e exibida pela Netflix.
Trama
A minissérie começa em uma casa noturna na qual alguns jovens têm um desentendimento e acabam brigando na porta do estabelecimento.
Saldo final: um deles é empurrado, cai no chão, bate a cabeça e morre.
O crime é considerado culposo, ou seja, sem intenção de matar, o que faz com que o jovem Mateo, que deu o empurrão, seja condenado a quatro anos de prisão.
Para o pai da vítima, o tempo da pena foi muito curto, achando que o assassino não foi suficientemente punido.
A partir daí, a cada episódio, novas informações sobre o conflito inicial e o que ocorreu durante os quatro anos de prisão de Mateo vão vindo à tona, com revelações surpreendentes, acompanhadas de abusos e outras violências.
A condução da trama é rica em suspense, fazendo com que os espectadores fiquem curiosos em saber seu desenlace.
As locações retratam a região de Barcelona, além de Marbella, cidade que fica na Costa do Sol espanhola, província de Málaga.
Elenco
Em O Inocente temos a volta de José Coronado, que já protagonizou Entrevías e Legado Corrompido, também na Netflix.
Nessa nova minissérie ele não é o ator principal, mas sua participação é fundamental no desenvolvimento da trama.
Os protagonistas são o casal Mateo Vidal (Mat) e Olivia Costa, representados por Mario Casas e Aura Garrido, que escondem vários segredos.
Merece destaque a interpretação de Alexandra Jiménez, no papel de Lorena, a policial que investiga todos os crimes que ocorrem na história.
Temos também a participação da atriz argentina Martina Gusmán, que trabalhou na série El Marginal.
A minissérie está baseada no romance The Innocent, do escritor estadunidense Harlan Coben, lançada nos Estados Unidos em 2005, e no Brasil em 2013.
O Inocente tem oito episódios com aproximadamente uma hora cada um.
É uma minissérie muito bem produzida, ideal para quem adora suspense e aprecia narrativas com o chamado plot twist.
Um alerta para os olhares mais sensíveis: há várias cenas de violência, principalmente contra mulheres.
Assista ao trailer de O Inocente: