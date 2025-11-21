Reprodução - frame de vídeo do YouTube O ator Mario Casas em O Inocente

Nos últimos meses estrearam nos streamings séries que em suas tramas exploram o suspense.

Entre elas podemos destacar a argentina As maldições e a espanhola Duas Covas, que já foram resenhadas nesta coluna.

Agora temos O Inocente, minissérie realizada na Espanha, com direção de Oriol Paulo, e exibida pela Netflix.





Trama

A minissérie começa em uma casa noturna na qual alguns jovens têm um desentendimento e acabam brigando na porta do estabelecimento.

Saldo final: um deles é empurrado, cai no chão, bate a cabeça e morre.

O crime é considerado culposo, ou seja, sem intenção de matar, o que faz com que o jovem Mateo, que deu o empurrão, seja condenado a quatro anos de prisão.

Para o pai da vítima, o tempo da pena foi muito curto, achando que o assassino não foi suficientemente punido.

A partir daí, a cada episódio, novas informações sobre o conflito inicial e o que ocorreu durante os quatro anos de prisão de Mateo vão vindo à tona, com revelações surpreendentes, acompanhadas de abusos e outras violências.

A condução da trama é rica em suspense, fazendo com que os espectadores fiquem curiosos em saber seu desenlace.

As locações retratam a região de Barcelona, além de Marbella, cidade que fica na Costa do Sol espanhola, província de Málaga.

Elenco

Em O Inocente temos a volta de José Coronado, que já protagonizou Entrevías e Legado Corrompido, também na Netflix.

Nessa nova minissérie ele não é o ator principal, mas sua participação é fundamental no desenvolvimento da trama.

Os protagonistas são o casal Mateo Vidal (Mat) e Olivia Costa, representados por Mario Casas e Aura Garrido, que escondem vários segredos.

Merece destaque a interpretação de Alexandra Jiménez, no papel de Lorena, a policial que investiga todos os crimes que ocorrem na história.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube O Inocente tem suspense constante





Temos também a participação da atriz argentina Martina Gusmán, que trabalhou na série El Marginal.

A minissérie está baseada no romance The Innocent, do escritor estadunidense Harlan Coben, lançada nos Estados Unidos em 2005, e no Brasil em 2013.

O Inocente tem oito episódios com aproximadamente uma hora cada um.

É uma minissérie muito bem produzida, ideal para quem adora suspense e aprecia narrativas com o chamado plot twist.

Um alerta para os olhares mais sensíveis: há várias cenas de violência, principalmente contra mulheres.

Assista ao trailer de O Inocente:

