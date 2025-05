Divulgação La Delio Valdez, especializada em cumbia

Neste fim de semana, São Paulo viverá a sua edição anual da Virada Cultural. Serão mais de mil atrações em 21 palcos espalhados pela cidade. Um dos destaques latinos desta Virada será a orquestra argentina La Delio Valdez, especializada em cumbia e trazida pelo projeto Festival MUCHO!.

Sua apresentação está prevista para as 4 horas da madrugada do dia 25 de maio (domingo), no palco Anhangabaú. O grupo também se apresentará nesse mesmo dia às 18 horas na Festa das Nações, que acontecerá em Barueri (SP). A seleção de músicas promete animar quem for assistir ao show e não deixar ninguém parado.





Ambos espetáculos são gratuitos.

Também merece registro que outros latinos estarão presentes na pista Antônio Prado da Virada Cultural: o grupo Indus, da Colômbia, e Fin del Mundo, da Argentina.

O ritmo

A cumbia, de origem afro-caribenha, nasceu na Colômbia e espalhou-se por toda a América Latina. Cada país que adotou o ritmo, deu à cumbia seu sotaque local, isso aconteceu principalmente no México e na Argentina. O ritmo é contagiante, extremamente dançante e suas letras, por vezes, recorrem à sensualidade.

Como gênero musical, ela apresenta também algumas variações, tais como a cumbia andina, a cumbia reggae e a cumbia villera, que utiliza bastante a sonoridade de sintetizadores. No Brasil, a cumbia tem grande presença no Pará, principalmente na sonoridade da banda Sayonara, como na música "La Cumbia Sensual". O grupo paraense existe há mais de 60 anos e faz bastante sucesso em toda a região Norte.

LDV

A orquestra La Delio Valdez, também conhecida pela sigla LDV, surgiu em 2009 na cidade de Buenos Aires. O repertório do grupo é essencialmente de cumbia com sotaque argentino, incorporando musicalmente outros elementos sonoros da música andina do noroeste da Argentina, com pitadas de rock, salsa, jazz e reggae.

Já gravaram oito álbuns: La Delio Valdez (2012), La rueda del cumbión (2014), Calentando la máquina (2017), Sonido subtropical (2018), La Delio Valrex (2019), ao vivo, El tiempo y la serenata (2021), La gira y la serenata (2023), ao vivo, e recentemente, El desvelo (2025).

La Delio Valdez, com sua formação, busca resgatar a tradição das antigas orquestras de tango da Argentina dos anos 50, assim como das orquestras caribenhas que, ao tocar, convidam à dança de salão.

Festa das Nações

Depois de se apresentar na madrugada de domingo na Virada Cultural, a orquestra La Delio Valdez fará um show, às 18 horas, na Festa das Nações em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Apesar de ser o segundo espetáculo do dia para o grupo, doze horas de descanso serão suficientes para recarregar as baterias e animar o público com muita cumbia.

Antes da exibição de La Delio Valdez, a programação da Festa das Nações terá outras atrações latinas como Cambamberos (Colômbia), Tinkus San Simón (Bolívia), Quinchamalí (Chile), Fraternidad Caporales Mi Viejo (Bolívia) e os brasileiros Canto da Mata e Tarancón. Esse último é um dos principais grupos de música latina do Brasil, com mais de 50 anos de estrada, tendo em seu repertório "Canto lunar" e "Mira Ira".

Festival MUCHO!

Os programadores do Festival MUCHO! não param. Depois de ter trazido o duo espanhol Iseo & Dodosound para o City Lights Music Hall em São Paulo, em março deste ano, e agora La Delio Valdez, prometem a vinda do grupo No Te Va a Gustar em setembro. Essa banda uruguaia de rock está há 30 anos em atividade e se apresentará no Cine Joia, em São Paulo.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista um vídeo com a orquestra La Delio Valdez: