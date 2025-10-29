Reprodução - Divulgação Fruko, de óculos escuros ao centro, e a banda La Bonita

A salsa é um dos mais populares ritmos latinos.

Ganhou destaque nos anos 60, em Nova York, na fusão dos ritmos cubanos mambo, guaguancó, guaracha e rumba, transformando-se no som dos latinos que lá viviam.

Depois a salsa chegou a outras praças, recebendo algo do colorido local por onde aterrissou, além do aporte pessoal dos artistas que a adotaram.

Esse é o caso do músico Fruko, da Colômbia, que chega ao Brasil para alguns shows.

Acompanhado da banda londrina La Bonita, se apresentará amanhã (30/10) e na sexta-feira (31/10), na Comedoria do Sesc Pompeia, em São Paulo.

Ambos espetáculos iniciarão às 21 horas.





O músico

Fruko é o nome artístico de Julio Ernesto Estrada Rincón, um colombiano que nasceu em Medellín, terra também de Karol G, Feid, J Balvin, Sebastián Yatra e Maluma.

Ele iniciou sua carreira artística aos 15 anos, em 1968, entrando no grupo Los Corraleros de Majagual, quando viajou para Nova York e teve contato com a salsa que começava a despontar nessa cidade estadunidense.

Um ano depois, surge a banda Fruko y sus Tesos, dando início à implantação e divulgação do gênero na Colômbia.

Fruko, além de salsero , é um pesquisador de outras sonoridades, tendo desenvolvido projetos musicais como Afrosound e Wganda Kenya, que trabalhavam a fusão da música tropical junto com a cumbia, o soul, o funk e o afrobeat, com toques de psicodelia.

Em sua carreira já gravou mais de 40 discos e é um dos músicos de salsa mais respeitados do país.

Assista o videoclipe de El preso :

Espetáculo

No show, Fruko será acompanhado de La Bonita, banda latina criada no Reino Unido, que marca presença no jazz realizado em Londres.

No repertório, possivelmente, não faltará a canção "El preso", um dos maiores sucessos de Fruko e sua banda.

Eles prometem fazer um espetáculo para balançar o corpo, embalado por muita salsa. Até porque o show será realizado na Comedoria do Sesc Pompeia, um espaço amplo com uma boa pista para dançar.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Fruko em ação





Ficha técnica do show: Julio Ernesto Estrada “Fruko” (baixo e voz), Juanita Euka (voz), Lya Reis Guerrero (bateria), Santiago Morales (percussão e congas), Kian Cardenas (guitarra elétrica), Charlie Tappin (teclados), Keahnne Carlita (sax tenor), Deanna Winonah (trompete), Allexa Nava (sax barítono, alto e flauta) e Lenny Sampedro (timbales e güiro).

