Os integrantes da banda No Te Va Gustar

O projeto Festival MUCHO!, que já trouxe ao Brasil a dupla espanhola Iseo & Dodosound e a orquestra argentina La Delio Valdez, apresenta hoje (26/09), às 22 horas, no Cine Joia, em São Paulo, a banda uruguaia de rock No Te Va Gustar.

O nome do grupo, em tradução livre, seria algo como "Você Não Vai Gostar", mas, contradizendo o significado, No Te Va Gustar faz um som envolvente, entregando uma mistura de rock e reggae, misturados com murga e candombe, dois ritmos uruguaios.





A banda

Em 1994, em Montevidéu, três jovens em torno dos 16 anos resolveram se unir para criar uma banda de rock.

Inicialmente, o som do grupo tinha uma inspiração essencialmente roqueira, mas, aos poucos, foram incorporando o reggae jamaicano, aliado à murga e ao candombe, ritmos ligados ao Carnaval de Montevidéu.

Atualmente, o No Te Va Gustar é formado por Emiliano Brancciari (voz e guitarra), Martín Gil (trompete), Denis Ramos (trombone), Mauricio Ortiz (sax), Diego Bartaburu (bateria), Pablo Coniberti (guitarra), Guzmán Silveira (baixo) e Francisco Nasser (teclados).

Gravações

Em seus 31 anos de carreira, a banda já lançou dez álbuns de estúdio, cinco discos ao vivo, um disco acústico, além de dois documentários.

Durante esse período, já foram indicados nove vezes ao Grammy Latino, em categorias como melhor canção e melhor álbum de rock.

Programa

No show do No Te Va Gustar, espera-se que toquem vários de seus sucessos, como "Paranoia", "Fuera de control", "Memorias del olvido" e "Ese Maldito Momento".

Há também a música "Chau", gravada em 2019, com a participação da cantora mexicana Julieta Venegas.

Uma canção que fala de um amor desfeito, do sofrimento dessa perda e da resiliência em seguir a vida.

No Te Va Gustar mistura rock com ritmos uruguaios





O espetáculo em São Paulo faz parte da turnê em comemoração aos 30 anos da banda.

Amanhã (27/09) eles se apresentarão no Auditório Araújo Vianna, no Parque Farroupilha, em Porto Alegre.

Depois, a banda seguirá para shows no Uruguai, Argentina e Chile.

Novidades

No mês de outubro, São Paulo será palco de uma série de shows latinos. Segundo Hernán Halak, diretor da produtora Mundo Giras e co-diretor e curador do Festival MUCHO!, o público terá a oportunidade de assistir atrações colombianas, uruguaia e peruana.

Da Colômbia virá Frente Cumbiero e Fruko, que comandam, respectivamente, bandas de cumbia e salsa.

Do Uruguai, o multi-instrumentista Hugo Fattoruso, que já morou no Brasil e tocou com Chico Buarque, Milton Nascimento e Djavan.

E do Peru, a cantora e compositora Susana Baca, que chegou a ser ministra da cultura do seu país.

