Reprodução - divulgação Músicos da The Buena Vista Social Orchestra

No início deste ano, a The Buena Vista Social Orchestra fez uma excursão pelo Brasil, entre os meses de março e abril, passando por vários estados do país.

O sucesso da banda foi tanto que seus integrantes voltam a se apresentar amanhã (8/11) no Teatro Celso Furtado, no Anhembi, em São Paulo.

The Buena Vista Social Orchestra tem como objetivo artístico resgatar as músicas que foram sucesso com a cubana Buena Vista Social Club, grupo que marcou a música latina no final do século passado.





Origem

O Buena Vista Social Club nasceu em 1996, para fazer o resgate de vários músicos de antigas gerações que estavam sem espaço ou esquecidos.

Entre eles, destaque para Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo e Rubén Gonzalez.

A redescoberta desses artistas deve muito ao papel que teve o produtor musical Nick Gold e à produção do guitarrista Ry Cooder.

A direção musical era de Juan de Marcos González.

O primeiro álbum do Buena Vista Social Club reuniu muitos músicos cubanos que estavam gravando pela primeira vez.

O nome do grupo remetia a uma antiga casa de espetáculos que existiu dos anos 40.

Filme

A qualidade musical da banda despertou o interesse do cineasta alemão Win Wenders, que elaborou um documentário, em 1999, registrando depoimentos dos músicos e cenas de shows realizados em Nova York, Amsterdam e Cuba.

O sucesso do filme foi extraordinário, resultando em dez prêmios internacionais. Isso fez com que o Buena Vista Social Club ficasse muito mais conhecido por todo o mundo.

Assista o trailer de Buena Vista Social Club de Wim Wenders:

Álbum

Lançado em 1997, o disco apresenta uma série de músicas que são clássicos cubanos.

Entre elas temos “Dos gardenias”, interpretada por Ibrahim Ferrer, além de “El cuarto de Tula”, a mais conhecida do grupo, "Chan Chan" e “De camino a la vereda”.

Muitas das canções do Buena Vista Social Club pertencem ao ritmo son cubano, um dos mais populares e apreciados na ilha.

Show

A nova formação conta com os remanescentes Jesus “Agueje” Ramos (trombone), Luis “Betun” Mariano Valiente Marin (congas e bongô), Emilio Senon Morales Ruiz (piano) e Fabián Garcia (baixo).

Eles são os principais responsáveis por manter o legado musical das antigas gerações de músicos cubanos.

As musicas apresentadas no espetáculo são todas aquelas que já haviam consagrado o grupo original.

É uma boa oportunidade para os fãs relembrarem e matarem saudade do antigo Buena Vista Social Club.

A abertura do show do The Buena Vista Social Orchestra, a ser realizado no Teatro Celso Furtado, será feita pela banda argentino-uruguaia Onda Vaga.

Quem perder esse espetáculo terá outra oportunidade de vê-lo em 29 de novembro, no Carioca Club, no paulistano bairro de Pinheiros.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o Buena Vista Social Club interpretando Chan Chan :