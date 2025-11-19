Reprodução - Divulgação A cantora peruana Susana Baca

A cantora peruana Suzana Baca é, atualmente, uma das divas da música latino-americana.

Ela chegou esta semana ao Brasil para apresentar três shows.

O primeiro deles será amanhã (20/11), às 20h30, na Sala São Paulo, o segundo e o terceiro, sexta (21/11) e sábado (22/11), ambos às 21 horas, ocorrerão no Sesc Belenzinho, também em São Paulo.

Em todos os espetáculos, Susana Baca dividirá o palco com a Ensemble Ecos, que é formada por músicos da Argentina, Bolívia, Brasil e Peru.





Histórico

Susana Esther Baca de la Colina nasceu em 1944, em Chorrillos, na província de Lima, no Peru.

Sua família sempre esteve ligada à arte: o pai era violonista, a mãe, bailarina e vários de seus primos eram músicos.

Na juventude, trabalhou com Chabuca Granda, uma das figura mais proeminentes da cultura peruana no século XX, que foi cantora, compositora, dramaturga e roteirista de cinema.

Susana é considerada a principal sucessora de Chabuca, a compositora de "Fina estampa", clássica canção latina que, no Brasil, foi gravada por Caetano Veloso.

Susana Baca é uma das principais responsáveis pela preservação e renovação da música afro-peruana.

Recentemente, a artista lançou o álbum Conjuros, que recebeu neste ano a indicação de Melhor Álbum Folclórico no Grammy Latino, prêmio com o qual já foi contemplada em três edições.

Além disso, a Academia Latina da Gravação concedeu a ela o Prêmio à Excelência Musical por seu percurso profissional.

Política cultural

Em 2011, a cantora foi nomeada ministra da Cultura do Peru pelo presidente Ollanta Humala.

Com essa nomeação, Susana Baca foi a segunda pessoa afro-peruana na história de seu país a assumir um ministério.

O desempenho positivo frente à pasta fez com que fosse eleita para ser presidente da Comissão de Cultura da Organização dos Estados Americanos, durante o período de 2011 a 2013.

Reprodução - Divulgação Susana Baca valoriza a música afro-peruana





Apresentações

O espetáculo é a estreia no Brasil da obra Ecos Latinoamericanos , de autoria da violonista Elodie Bouny.

A composição foi encomendada pela Sociedade Boliviana de Música de Câmara, tendo estreado, em 2023, na cidade de Sucre.

A peça apresenta vários movimentos: Ecos Tonaderos, Vidaleros, Carnavalescos e Bagualeros, que se referem a ritmos folclóricos que expressam a riqueza cultural latino-americana.

Na apresentação da Sala São Paulo, além da Ensemble Ecos, teremos a participação de Lívia Mattos, que é cantora, sanfonista e pesquisadora musical.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista Susana Baca no Tiny Desk :