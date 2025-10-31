Reprodução - frame de vídeo do YouTube O ator Luis Zahera e a atriz Lucía Caraballo em Animal

Animal, série espanhola exibida pela Netflix, é uma crítica à atual sociedade que trata animais como se fossem seres humanos.

Aparentemente, não haveria nenhum problema em agir assim. Mas quando os tutores transferem suas crises, sejam existenciais ou de relacionamentos, para os animais, isso passa a ser um problema.

Esse é o tema central de Animal, série criada por Víctor García León e que tem como protagonista o ator Luis Zahera.

Ela é ambientada na Galícia, localizada ao noroeste da Espanha, uma região que apresenta grandes contrastes geográficos e é riquíssima culturalmente.





A série

Animal relata a vida de Antón ( Luis Zahera), um veterinário que vive com dificuldades financeiras.

Seus clientes da área rural, ao invés de pagar seu trabalho em dinheiro, saldam suas dívidas com ovos e leite, apesar de ele ser intolerante à lactose.

A já complicada vida do veterinário se complica ainda mais quando ele passa a trabalhar no mega pet shop Kawanda, um lugar onde se encontra de tudo que se pode imaginar para os pets.

Lá são oferecidos desde rações, remédios e docinhos para os mascotes, até um "desfogador", uma espécie de boneca inflável, em formato de cadela, para aliviar os cachorros que estão necessitados.

Para completar seus problemas, Antón foi contratado nesse novo emprego por Uxia (Lucía Caraballo), sua sobrinha, com quem tem uma relação conflituosa.

Além de tudo isso, ele começa a entrar em atrito com o comportamento dos tutores, que tratam e dão aos pets uma vida melhor do que a dele mesmo.

Mas, o que faz essa série ser bem sucedida, é a maneira bem humorada como tudo isso é abordado.

Assista ao trailer de Animal :



Ator

O protagonista Luiz Zahera é conhecido dos brasileiros.

Foi ele quem interpretou o policial corrupto Ezequiel Fandiño em Entrevías, um personagem muito divertido que antagonizava com Tirso Abantos, vivido por José Coronado.

Zahera nasceu José Luis de Castro Zahera, na cidade de Santiago de Compostela, em 1966.

Em seu currículo tem dois prêmios Goya, que é um dos mais importantes do cinema espanhol.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube A equipe do pet shop Kawanda





Animal tem nove episódios de aproximadamente 28 minutos.

A série é falada em espanhol, mas seus diálogos são salpicados de palavras em galego, o que para os ouvidos brasileiros soa como português, criando uma agradável empatia.

