Reprodução - Manuela Uribe - divulgação O grupo colombiano Frente Cumbiero

A cumbia é um gênero musical que nasceu na Colômbia e se espalhou pelo mundo.

Ela ganhou um colorido local nos lugares em que chegou.

É o caso, no Chile, da banda Chico Trujillo, ou, na Argentina, da orquestra La Delio Valdez, duas bandas que já se apresentaram este ano no Brasil.

Nesta semana será a vez do público brasileiro curtir o Frente Cumbiero, grupo colombiano que faz três show no Brasil: amanhã (13/11) no Sesc Santos, sexta-feira (14/11) no Tendal da Lapa, em São Paulo, e sábado (15/11) no Jockey Club, em Porto Alegre, dentro do Chisme Festival.





Objetivo





A banda, fundada e liderada por Mario Alejandro Galeano, existe há mais de dez anos, sendo formada por Pedro Elias Ojeda (percussão), Marco Antonio Fajardo (sax alto e clarinete) e Juan Sebastián Rozo (eufonio), além do próprio Galeano (diretor e máquinas).

O grupo surgiu com o objetivo primordial de levar a cumbia para todo o mundo.

Para isso, já realizaram excursões para Austrália, Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia, Rússia, além de vários países da América Latina.

Destaque para as apresentações realizadas no MoMA de Nova York e em grande eventos musicais, como Roskilde Festival, Festival Estéreo Picnic e Fuji Rock, além do prestigiado WOMAD, um festival criado pelo roqueiro inglês Peter Gabriel em parceria com Thomas Brooman.

Assista o videoclipe de Jaley Jaley com Frente Cumbiero:

Vanguarda





O Frente Cumbiero tem atuado como um dos grupos que mais contribuem para o movimento de renovação da cumbia colombiana.

Sua sonoridade está marcada pela combinação de instrumentos de sopro e de percussão, além de sequências de dub e outros sons eletrônicos.

Essa mistura toda oferece, como resultado, um som tropical que convida todos e todas para a pista de dança.

Reprodução - Manuela Uribe - divulgação Frente Cumbiero leva a cumbia para mundo









Álbuns





O quarteto tem feito importantes parcerias com músicos de vários países.

Entre elas, a colaboração em 2011 com Mad Professor, músico guianense nascido em Georgetown e radicado há muitos anos em Londres.

Também merecem registro os trabalhos realizados com a argentina Orquesta La Delio Valdez (2018) e a japonesa Minyo Crusaders (2020), que resultou no EP Minyo Cumbiero: From Tokyo To Bogotá.

Muitos dos seus álbuns foram lançados em vinil na Espanha, Estados Unidos, Japão, México e Reino Unido.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina



