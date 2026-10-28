Reprodução/Instagram Paolla Oliveira posa com vestido transparente e encanta seguidores.

Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os seguidores nesta terça-feira (27) ao publicar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Nas imagens, a atriz aparece usando um vestido transparente e exibindo toda a sua boa forma.

Para os cliques, Paolla elegeu um vestido frente única de crochê vazado que valorizou suas curvas. Nas imagens, ela aparece posando em meio a um fundo verde, composto por um gramado e cortinas fluidas.

Nos comentários da publicação, internautas exaltaram a beleza da atriz."Que linda", escreveu um. "Poderosa", disse outro. "Meu Deus, eu não aguento tanta perfeição", declarou um terceiro fã da artista.

Além das fotos do ensaio, o carrossel contou com mensagens engraçadas de memes populares na web. Um deles traz a ilustração de uma onça de xale na cabeça com a frase: "Eu estou quieta no meu canto, então não me cutuca", trecho da música "Não Me Cutuca", de Anitta.

Outro meme compartilhado por Paolla mostrou a reação de uma influenciadora ao receber a mensagem de um seguidor que afirmou que nunca a viu sofrendo: "Ah, eu sofro, eu só não tenho paciência de ficar sofrendo por muito tempo. Deus me fez tão hiperativa, que até para sofrer tenho pressa. Começo a sofrer, paro e penso: 'nossa, que b*sta'".

A atriz também compartilhou o trecho de uma entrevista dada por Fernanda Montenegro a Glória Maria em 1999. No registro gravado à beira-mar, a repórter pergunta como a artista está, e a atriz responde: "Esquizofrênica, é até isso que me salva, sabia?".







Novo amor?

Fãs de Paolla Oliveira acreditam que ela encontrou um novo amor. O felizardo apontado como novo affair da atriz é o surfista João Chianca, também conhecido como Chumbinho, de 26 anos, um dos destaques do surfe brasileiro.

Os boatos sobre um possível relacionamento entre a atriz e o atleta ganharam força na última semana, quando internautas notaram interações entre eles nas redes sociais e após os pais do jovem comparecerem à coroação de Paolla como nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense.

O rapaz é natural de Saquarema, cidade localizada no litoral do Rio de Janeiro e conhecida como a capital do surfe no Brasil. Ele vem de uma família com tradição no esporte: seu pai é Gustavo Chumbão, que competiu nas ondas gigantes, e seu irmão mais novo, o surfista Lucas Chumbo , também ficou conhecido nacionalmente por participar do "BBB 20".

No esporte, Chumbinho optou por surfar ondas menores e competir no circuito tradicional. Atualmente, ele ocupa a 21ª posição no ranking da Liga Mundial de Surfe (WSL).





João fez sua estreia no surfe profissional em 2022 e conquistou destaque devido ao bom desempenho na temporada de 2023, quando alcançou a primeira vitória no circuito mundial, conquistando a quarta colocação do campeonato. Já em 2024, ele representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris ao lado de Filipe Toledo e Gabriel Medina, que levou a medalha de bronze na disputa.

Vale destacar que Paolla Oliveira está solteira desde o final de 2025, quando anunciou o fim de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira.