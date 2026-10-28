Reprodução/Instagram/@anamariabragaoficial Ana Maria Braga e marido

Ana Maria Braga fez uma postagem declarando todo seu amor ao marido, o jornalista Fábio Arruda, que completou 57 anos na última terça-feira (27). A comunicadora global publicou um texto, acompanhado de fotos e vídeos ao lado do companheiro, e falou sobre a tranquilidade da relação.

“Hoje é dia do meu amor! Com o passar dos anos, a gente vai entendendo melhor o que realmente importa em um relacionamento. E, para mim, a confiança é fundamental. Sem ela, fica difícil construir qualquer coisa de verdade”, disse a celebridade na legenda de sua publicação no Instagram.

Ela ainda pontuou sobre o amado: “É maravilhoso poder estar ao lado de alguém e sentir paz. Não apenas porque existe amor, mas porque existe confiança. Como diria Cazuza, é sobre ter a sorte de um amor tranquilo”, disse.

“O companheirismo também ganha outro significado com o tempo. Porque estar junto nos momentos bons é uma delícia, mas ter alguém ao nosso lado nos dias desafiadores faz toda a diferença. É nessas horas que a gente percebe o quanto é bom se sentir acolhida, cuidada e amada de verdade. No fim, não é sobre ser paparicada. É sobre ter alguém que cuida da gente, que está presente e que faz a vida ficar mais leve”, cravou.

“Te amo, Fábio Arruda! Que esse novo ciclo venha cheio de alegrias e que a gente continue construindo, vivendo e escrevendo muitas histórias bonitas juntos”, finalizou Ana Maria Braga.

Quem é o marido de Ana Maria Braga?

A apresentadora da Globo é casada com Fábio Arruda, com quem oficializou a união em abril de 2024. Discreto, ele não faz parte do meio artístico e prefere manter a vida privada longe dos holofotes. O casal celebrou o casamento em uma cerimônia íntima, realizada na casa onde mora, em São Paulo, na presença de amigos e familiares próximos.

Fábio não possui redes sociais públicas e mantém uma postura reservada, diferentemente da esposa, conhecida por sua trajetória na televisão e por comandar as manhãs da Globo.

Apesar da discrição, Arruda acompanha Ana Maria em alguns eventos importantes e, ocasionalmente, aparece em registros publicados pela apresentadora.

Ana Maria Braga também procura preservar a vida pessoal, mas já afirmou, em seu programa na Globo, ter encontrado em Fábio um parceiro para todos os momentos, inclusive nos períodos de superação.



